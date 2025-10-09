Raymond tocará tierra el sábado en BCS y provocará lluvias 3 días en varios estados

GENERANDO AUDIO...

Alerta por Raymond; se prevé que impacte el sábado. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Raymond avanza por el Pacífico mexicano y, a diferencia de Priscilla, se moverá con mayor rapidez, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que durante el viernes y sábado experimente un ligero debilitamiento, antes de tocar tierra como depresión tropical en La Paz, Baja California Sur (BCS), durante la tarde del sábado.

El sistema se moverá paralelo a la costa, muy cerca de Michoacán, Colima y Jalisco el viernes, y más tarde, sobre Baja California Sur. Tras su paso por tierra, se prevé que ingrese al Golfo de California, perdiendo fuerza gradualmente.

Raymond perderá fuerza por condiciones del mar y la atmósfera

Las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales permitirán que Raymond mantenga un escenario de intensificación en las próximas 24 horas, pero antes de llegar a tierra ya no encontrará ambiente favorable para fortalecerse.

El impacto de Raymond se prevé para la tarde del sábado, aunque aún es prematuro determinar el punto exacto de entrada a tierra. Autoridades recomiendan a la población mantener precauciones ante fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje elevado.

Oleaje y lluvias extraordinarias por Raymond

Durante el viernes, se esperan olas de entre 4 y 5 metros en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, mientras que en Baja California Sur el oleaje alcanzará entre 3 y 4 metros durante la tarde del sábado.

Temporada de lluvias rompen récords

Además, Raymond ya ha dejado récords históricos de precipitación en el país. En tan solo 24 horas, se registraron 320 milímetros de lluvia en Oaxaca, cifra equivalente a todo lo que suele llover en octubre. También se reportaron precipitaciones cercanas a 300 milímetros en regiones de Puebla (Coetzalan) y Veracruz (El Morralillo), clasificadas como lluvias extraordinarias.

Aunque no se desarrolló ningún ciclón en el Golfo de México, la zona presentó nubosidad e inestabilidad atmosférica, con abundante vapor de agua sobre la región de la Huasteca, lo que ocasionó lluvias en varias regiones.

Amenazan lluvias al país al menos tres días

Durante los próximos días, la mayor parte del país se encontrará bajo condiciones meteorológicas adversas, esto ocasionado por diferentes eventos meteorológicos.

En el océano Pacífico, Raymond afectará las costas de Guerrero, así como las de estados del occidente del país, como Michoacán, Colima y Jalisco.

A su paso, Raymond ocasionará, para jueves y viernes, lluvias de intensas a torrenciales en:

Guerrero

Michoacán

Para el sábado y domingo, intensas en: