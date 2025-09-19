Se espera cielo nublado con lluvias aisladas este viernes en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Checa el pronóstico de lluvias en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que durante la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en el Valle de México, además de condiciones de frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras y caminos, por lo que se recomienda tomar precauciones en los traslados matutinos.

Se espera que el cielo se mantenga nublado con lluvias aisladas durante las primeras horas del día, principalmente en zonas montañosas del norte y poniente del área metropolitana.

Lluvias fuertes con descargas eléctricas por la tarde

Durante la tarde se pronostica cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 milímetros en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las precipitaciones se podrían presentar en cortos periodos de tiempo, con acumulados significativos en lapsos breves, lo que podría provocar encharcamientos temporales en vialidades de la zona conurbada.

La actividad eléctrica se prevé principalmente en el sur y oriente de la Ciudad de México, así como en los valles y zonas altas del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius.

Para Toluca, en el Estado de México, se estima una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius.

Se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Estas rachas podrían generar caída de ramas o desplazamiento de objetos ligeros en superficie.

