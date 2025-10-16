Se esperan lluvias y ráfagas de viento en CDMX este jueves

| 02:37 | Redacción | UnoTV
lluvias smn clima
Foto: Getty Images

El pronóstico del clima para hoy en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) indica cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas. Por la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido, aunque con probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país y chubascos con descargas eléctricas en el suroeste del Edomex.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C. En Toluca, se espera una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Las lluvias aisladas en la CDMX podrían acumular entre 0.1 y 5 mm en 24 horas, mientras que en el Estado de México se prevén intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 mm en 24 horas.

El viento será de dirección variable con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h, las cuales podrían provocar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y evitar transitar cerca de estructuras inestables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Las autoridades meteorológicas sugieren abrigarse por la mañana, portar paraguas o impermeable durante la tarde y asegurar objetos sueltos en azoteas o balcones ante las posibles ráfagas.

Te recomendamos:

Engomado verde y placas 1-2 tienen restricción vehicular este jueves

Ciudad de México

Engomado verde y placas 1-2 tienen restricción vehicular este jueves

Requisitos para recibir 800 mil pesos del programa Impulso Popular

Ciudad de México

Requisitos para recibir 800 mil pesos del programa Impulso Popular

Cae segundo implicado en asesinato de abogado David Cohen

Ciudad de México

Cae segundo implicado en asesinato de abogado David Cohen

Muere menor por cardiopatía en secundaria de Iztapalapa

Ciudad de México

Muere menor por cardiopatía en secundaria de Iztapalapa

Etiquetas: ,