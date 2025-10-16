Se esperan lluvias y ráfagas de viento en CDMX este jueves

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

El pronóstico del clima para hoy en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) indica cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas. Por la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido, aunque con probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país y chubascos con descargas eléctricas en el suroeste del Edomex.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C. En Toluca, se espera una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Las lluvias aisladas en la CDMX podrían acumular entre 0.1 y 5 mm en 24 horas, mientras que en el Estado de México se prevén intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 mm en 24 horas.

El viento será de dirección variable con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h, las cuales podrían provocar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y evitar transitar cerca de estructuras inestables.

Las autoridades meteorológicas sugieren abrigarse por la mañana, portar paraguas o impermeable durante la tarde y asegurar objetos sueltos en azoteas o balcones ante las posibles ráfagas.