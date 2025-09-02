GENERANDO AUDIO...

Este martes, a las 09:15 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Doce-E se intensificó y se convirtió en la tormenta tropical Lorena, en el océano Pacífico nororiental, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro de Lorena se ubicó a 385 km al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h, y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

Estados con alerta por efectos de Lorena

La tormenta tropical Lorena causará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) y fuertes en:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

También se prevén:

Rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán

en costas de Oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en estas mismas zonas

de en estas mismas zonas Rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y costas de Sinaloa

Llaman a extremar precauciones en zonas de riesgo

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y podrían causar encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas bajas. Los vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el SMN, Conagua y Protección Civil, y a seguir las recomendaciones para evitar riesgos.

