Foto: Cuartoscuro

La mañana de este martes se formó la tormenta tropical Melissa en aguas del océano Atlántico, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

De acuerdo con los pronósticos, Melissa podría intensificarse a huracán en los próximos días, motivo por el cual se emitió alerta por su trayectoria en el Caribe.

A las 9:16 de la mañana, el sistema se ubicaba a 480 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití, y por el momento no representa riesgo para México, de acuerdo con los reportes oficiales.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó en sus redes sociales que las autoridades estatales mantienen vigilancia sobre la trayectoria y evolución de Melissa, exhortando a la ciudadanía a seguir únicamente información de fuentes oficiales.

“Por su distancia y trayectoria, este sistema no representa peligro para el territorio mexicano”, señaló Lezama.

¿Dónde lloverá este martes 21 de octubre de 2025?

Aunque Melissa no afectará directamente a México, diversos sistemas meteorológicos provocarán lluvias de diferentes intensidades en gran parte del país, principalmente en el oriente y sureste.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital y Olmeca)

Chiapas (norte, este y sureste)

Tabasco (este y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Guerrero (sur y sureste)

Campeche (oeste y sur)

Yucatán (este y sur)

Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Totonaca, Nautla y Sotavento)

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo

Pronóstico de lluvias para el miércoles 22 de octubre

El miércoles continuará la actividad lluviosa en el oriente, sureste y centro del país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (sur y sureste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital)

Tabasco (oeste y sur)

Campeche (oeste)

Yucatán (este)

Quintana Roo (centro y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

San Luis Potosí (Huasteca)

Hidalgo (Huasteca)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):