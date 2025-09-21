GENERANDO AUDIO...

Foto: Conagua

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, se formó la tormenta tropical Narda en el océano Pacífico. El sistema se localizó a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Estados con lluvias y oleaje por la tormenta tropical Narda

Las bandas nubosas del fenómeno provocarán lluvias, vientos y oleaje elevado en varios puntos del país:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros:

Oaxaca (este y costa)

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros:

Guerrero (sur)

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, incremento en viento y oleaje en las próximas horas:

Michoacán

Pronóstico de incremento en viento y oleaje durante el transcurso de las próximas horas:

Colima

Jalisco

Lluvias por otros sistemas meteorológicos

Además de Narda, el monzón mexicano, un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical reforzarán la probabilidad de lluvias en distintas regiones del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (sur) Oaxaca (este y costa) Veracruz (sur) Tabasco (oeste) Chiapas (norte, oeste y sur) Campeche (oeste y suroeste)

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco Colima Michoacán Puebla

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Baja California Sur Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Morelos Estado de México Ciudad de México Yucatán Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Hidalgo Tlaxcala

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Coahuila Aguascalientes Guanajuato Querétaro

:

Riesgos por las precipitaciones

Las autoridades advierten que las lluvias podrían ocasionar:

Deslaves

Aumento en niveles de ríos y arroyos

Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas

Por ello, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

