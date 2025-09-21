Se forma la tormenta tropical Narda: alerta de lluvias intensas y oleaje en el Pacífico mexicano

| 17:19 | Benell Cortés | Uno TV
Se forma la tormenta tropical Narda: alerta de lluvias intensas y oleaje en el Pacífico mexicano
Foto: Conagua

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, se formó la tormenta tropical Narda en el océano Pacífico. El sistema se localizó a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Estados con lluvias y oleaje por la tormenta tropical Narda

Las bandas nubosas del fenómeno provocarán lluvias, vientos y oleaje elevado en varios puntos del país:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros:

  • Oaxaca (este y costa)

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros:

  • Guerrero (sur)

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, incremento en viento y oleaje en las próximas horas:

  • Michoacán

Pronóstico de incremento en viento y oleaje durante el transcurso de las próximas horas:

  • Colima
  • Jalisco

Lluvias por otros sistemas meteorológicos

Además de Narda, el monzón mexicano, un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical reforzarán la probabilidad de lluvias en distintas regiones del país.

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Guerrero (sur)
    • Oaxaca (este y costa)
    • Veracruz (sur)
    • Tabasco (oeste)
    • Chiapas (norte, oeste y sur)
    • Campeche (oeste y suroeste)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Puebla
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Morelos
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Coahuila
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Querétaro

Riesgos por las precipitaciones

Las autoridades advierten que las lluvias podrían ocasionar:

  • Deslaves
  • Aumento en niveles de ríos y arroyos
  • Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas

Por ello, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Pronóstico del tiempo en Ciudad de México: chubascos y descargas eléctricas

Clima

Pronóstico del tiempo en Ciudad de México: chubascos y descargas eléctricas

Domingo de tormentas en México: regiones del sur con lluvias muy fuertes

Clima

Domingo de tormentas en México: regiones del sur con lluvias muy fuertes

Alerta: 3 fenómenos golpean fuerte con lluvias en 22 estados este sábado

Clima

Alerta: 3 fenómenos golpean fuerte con lluvias en 22 estados este sábado

Este sábado 20 de septiembre de 2025 seguirán las lluvias intensas y el calor

Clima

Este sábado 20 de septiembre de 2025 seguirán las lluvias intensas y el calor

Etiquetas: ,