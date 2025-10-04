GENERANDO AUDIO...

Tormenta tropical Priscilla. Foto: Conagua.

La tormenta tropical Priscilla se formó el día de hoy a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tormenta tropical Priscilla frente a costas del Pacífico mexicano

El centro de la tormenta se localizó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

El fenómeno genera amplias bandas nubosas que podrían ocasionar lluvias intensas en varias regiones del occidente y sur del país. Se esperan precipitaciones de 75 a 150 milímetros (mm) en Michoacán (centro, sur y oeste) y Guerrero (costa, este y oeste), así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Jalisco y Colima. Además, se prevén rachas de viento de 70 a 80 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en Guerrero.

El SMN también reportó oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 metros en Guerrero.

Zona de vigilancia por tormenta tropical Priscilla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. El sistema se prevé que se desplace paralelamente a las costas del occidente de México en los próximos días.

Riesgos por lluvias y vientos

Las lluvias generadas por Priscilla podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las autoridades llaman a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y atender los avisos del SMN, así como extremar precauciones frente al oleaje elevado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]