Se forma la Tormenta Tropical Raymond frente Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Foto: X @conagua_clima

Frente a las costas de Guerrero se formó la Tormenta Tropical Raymond, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene una zona de vigilancia desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Depresión Tropical Diecisiete-E se intensificó durante el mediodía, alcanzando el grado de Tormenta Tropical cerca de las costas guerrerenses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Hasta el momento, el centro de la Tormenta Tropical Raymond se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, en Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical Raymond causará lluvias

El servicio meteorológico alertó por fuertes precipitaciones debido a la presencia de la Tormenta Tropical Raymond en varios estados. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias torrenciales en:

Guerrero (Costa y suroeste)

Michoacán (Costa)

Además, también se esperan lluvias intensas en:

Oaxaca (norte y suroeste)

El pronóstico también prevé lluvias muy fuertes en:

Colima

Finalmente, se alerta por lluvias fuertes en:

Jalisco.

A las lluvias se suma, también, oleaje superior a los 3 metros en Michoacán y Guerrero.

¿Tormenta Tropical Raymond será huracán?

Hasta el momento, el pronóstico de las autoridades prevén que la tormenta tropical Raymond no alcance la fuerza suficiente para convertirse en huracán y en días próximos se debilite a depresión tropical.