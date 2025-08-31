Se forma tormenta tropical Kiko en el océano Pacífico; ve trayectoria

GENERANDO AUDIO...

Imagen satelital de la tormenta tropical Kiko. Foto: X @conagua_clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este domingo sobre la formación de la tormenta tropical Kiko a partir de la depresión tropical Once-E, en el océano Pacífico. Debido a su trayectoria, este fenómeno meteorológico no representa un peligro para el territorio nacional.

Se formó esta mañana la #TormentaTropical #Kiko a partir de la #DepresiónTropical Once-E. Se localiza a mil 680 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en nuestro país ni representa peligro para costas nacionales pic.twitter.com/ZTSJJ9gM6o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2025

Se forma tormenta tropical Kiko en el océano Pacífico

La tormenta tropical Kiko se formó este domingo a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Como ya se mencionó, esta tormenta no representa ningún peligro para México. Se espera que “Kiko” continúe con su ruta hacia al oeste y se convierta en huracán categoría 1 el próximo 2 de septiembre, a mitad del océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, en la temporada de ciclones tropicales de 2025 se esperan entre 16 y 20 fenómenos en el Pacífico; y entre 13 y 17 en el océano Atlántico.

Océano Pacífico

Tormentas tropicales: 8-9

Huracanes categoría 1 o 2: 4-5

Huracanes categoría 3 o 4: 4-6

Total: 16-20

Océano Atlántico

Tormentas tropicales: 7-9

Huracanes categoría 1 o 2: 3-4

Huracanes categoría 3 o 4: 3-4

Total: 13-17

La temporada de tormentas tropicales comenzó el pasado 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico; en ambos océanos se espera que llegue a su fin el próximo 30 de noviembre.

Trayectoria de la tormenta tropical Kiko

