Se prevén condiciones de cielo medio nublado en la CDMX este sábado 6 de septiembre

| 01:50 | Redacción | UnoTV
CDMX espera lluvias puntuales fuertes
Sigue las recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 6 de septiembre se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado en el Valle de México, con ambiente fresco a templado durante la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Pronóstico del clima en CDMX

Por la tarde se espera un ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, de entre 25 a 50 milímetros en 24 horas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Temperatura máxima: de 25 a 27 °C
  • Temperatura mínima: de 14 a 16 °C
  • Viento: este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima en Toluca y Estado de México

En el Estado de México, particularmente en Toluca, se esperan chubascos y lluvias fuertes, además de posibles tormentas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: de 20 a 22 °C
  • Temperatura mínima: de 10 a 12 °C

Recomendaciones:

Las autoridades recomiendan a la población:

  • Llevar paraguas e impermeable por las lluvias vespertinas.
  • Extremar precauciones al conducir debido a encharcamientos y baja visibilidad.
  • Abrigarse en las mañanas y noches, sobre todo en zonas altas del Valle de México.

El SMN recuerda que las tormentas eléctricas pueden presentarse con ráfagas de viento y granizo, por lo que es importante resguardarse en sitios seguros.

