Se pronostica este jueves un “Evento de Norte” en zonas del noreste del país; hasta -15 grados

Para este jueves 15 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el frente frío núm. 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán. Este sistema interactuará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionando intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada mantendrá ambiente frío a gélido con heladas al amanecer en entidades del Norte y Centro, además de bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país.

Asimismo, se prevé evento de “Norte” con rachas muy fuertes a intensas en el litoral del golfo de México y el istmo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas:

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:

Veracruz (región Olmeca)

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Michoacán

Guerrero

Puebla (Tehuacán–Sierra Negra)

Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas)

Campeche

Intervalos de chubascos:

Jalisco

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla (Valle Serdán)

Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento)

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas:

Hidalgo

Tlaxcala

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios; los bancos de niebla reducir la visibilidad y las temperaturas gélidas provocar congelamiento de la carpeta asfáltica.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. 30 a 35 °C: Sonora (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas esperadas

-15 a -10 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. -10 a -5 °C: zonas serranas de Zacatecas.

zonas serranas de Zacatecas. -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

Vientos y oleaje

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz (centro y sur).

Veracruz (centro y sur). Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Oleaje de 3.5 a 4.5 m: golfo de Tehuantepec.

golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 7 a 9 °C, máxima de 16 a 18 °C. Cielo medio nublado a nublado, ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Mínima de 7 a 9 °C, máxima de 16 a 18 °C. Cielo medio nublado a nublado, ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas. Toluca: Mínima de 0 a 2 °C, máxima de 14 a 16 °C. Ambiente muy frío con heladas matutinas y probabilidad de lluvias por la tarde.

