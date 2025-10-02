GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este jueves se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, con variaciones de temperatura a lo largo del día. Durante la mañana, el ambiente será fresco en la capital y frío en las zonas altas mexiquenses, donde podrían presentarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en carreteras.

Por la tarde, el pronóstico señala un ambiente de templado a cálido, pero acompañado de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Lluvias intensas en el Estado de México

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias más intensas podrían registrarse en municipios del Estado de México, con acumulaciones de hasta 50 mm en 24 horas. Además, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas con actividad frecuente y caída de granizo en distintas localidades.

En la Ciudad de México, los chubascos estarán presentes en varias alcaldías durante la tarde y noche, con la probabilidad de afectaciones en vialidades debido a la acumulación de agua. Las autoridades piden a la población estar atenta a los reportes y evitar transitar en zonas inundadas.

Temperaturas y rachas de viento

Para la capital del país se prevé una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 24 a 26 °C, con ambiente más fresco en la mañana y templado durante la tarde.

En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

El viento soplará del noroeste con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 45 km/h en zonas de tormenta, lo que representa riesgo de caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras, además de resguardarse durante tormentas eléctricas y mantenerse informados en canales oficiales.