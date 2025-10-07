Siete estados, bajo alerta por lluvias y viento de huracán Priscilla

GENERANDO AUDIO...

Alertan por lluvias, vientos y oleaje causado por Priscilla. Fotos: Cuartoscuro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió este lunes una alerta por lluvias de muy fuertes a intensas en siete estados del occidente y el sur de Baja California Sur debido a los efectos del huracán Priscilla, que alcanzó la categoría 1.

Zonas bajo vigilancia por el huracán Priscilla

El organismo informó que se estableció zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, y se mantiene activa desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos del sistema provocarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Colima y el oriente y costa de Jalisco, así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y Guerrero.

Vientos de hasta 100 km/h y oleaje elevado

También se prevén vientos sostenidos de 60 a 70 km/h y rachas de 80 a 100 km/h en Jalisco y Colima; de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h en el sur de Baja California Sur y costas de Michoacán, además de oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Jalisco y Colima.

El sistema se localizaba a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente a 335 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 km/h.

Llaman a extremar precauciones

Conagua advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, se exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, atender los avisos meteorológicos oficiales y evitar actividades marítimas ante el oleaje elevado y los vientos fuertes.

