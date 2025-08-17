SMN alerta por 4 días de tormentas y riesgo de inundaciones
Los próximos cuatro días (del domingo 17 al miércoles 20 de agosto de 2025), México enfrentará un episodio de tormentas generalizadas ocasionadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, una vaguada en altura y el avance de ondas tropicales.
Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
🌩️ Domingo 17 de agosto
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Coahuila
- Zacatecas
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
🌩️ Lunes 18 de agosto
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
🌩️ Martes 19 de agosto
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
Chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Colima
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Yucatán
- Quintana Roo
🌩️ Miércoles 20 de agosto
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Estado de México
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Colima
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
Chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Yucatán
- Quintana Roo
⚠️ Recomendaciones
- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
- Mantenerse atento a las alertas de Protección Civil.
- Extremar precauciones en zonas de montaña por deslaves.