SMN alerta por 4 días de tormentas y riesgo de inundaciones

GENERANDO AUDIO...

Se registra actividad eléctrica en gran parte de la CDMX. FOTO: Archivo

Los próximos cuatro días (del domingo 17 al miércoles 20 de agosto de 2025), México enfrentará un episodio de tormentas generalizadas ocasionadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, una vaguada en altura y el avance de ondas tropicales.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían provocar desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

🌩️ Domingo 17 de agosto

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Coahuila

Zacatecas

Sinaloa

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

🌩️ Lunes 18 de agosto

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

🌩️ Martes 19 de agosto

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Colima

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

🌩️ Miércoles 20 de agosto

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Zacatecas

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

⚠️ Recomendaciones

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Mantenerse atento a las alertas de Protección Civil.

Extremar precauciones en zonas de montaña por deslaves.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]