Tormenta tropical Lorena, podría llegar a huracán. Foto: Conagua

La tormenta tropical Lorena podría impactar dos veces el territorio mexicano: primero en Baja California Sur y después en Sonora, ambos el próximo sábado 6 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En las próximas horas, Lorena podría intensificarse a huracán categoría 1, aunque se prevé que toque tierra como tormenta tropical.

Primer impacto: Baja California Sur

De acuerdo con el coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, el primer ingreso sería durante las primeras horas del sábado en la porción central de la costa occidental de Baja California Sur.

“… Se espera que ingrese a tierra las primeras horas del sábado en la porción central de la costa occidental de Baja California Sur, esto puede cambiar”, señaló.

Sonora sería el segundo impacto de Lorena

El fenómeno continuaría hacia el norte y tendría un segundo impacto en Sonora, generando un temporal de lluvias en la región noroeste del país.

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 250 y 350 milímetros en Baja California Sur, y de 200 a 300 milímetros en el norte de Sonora y Chihuahua. También se esperan lluvias intensas en Sinaloa y Durango.

“… La lluvia que está representando Lorena sería de alrededor 300% de la de lluvia del mes de septiembre en Baja California Sur”, explicó Vázquez.

Lorena podría disminuir la sequía

El SMN destacó que las lluvias podrían contribuir a disminuir la sequía en el norte del país, principalmente en Sonora y Coahuila, donde actualmente el 13.9% del territorio nacional presenta algún grado de sequía.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se encuentran listos mil 8 refugios temporales que serán activados en caso de ser necesario.

