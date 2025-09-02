GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta tarde que el huracán Kiko, formado en el océano Pacífico, se intensificó a categoría 2.

Hasta el momento, el fenómeno se localiza a 2 mil 110 kilómetros al oeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, por lo que se descarta riesgo directo para las costas mexicanas.

De acuerdo con el SMN, Kiko tiene vientos máximos sostenidos de 155 km/h, con rachas que alcanzan los 195 km/h, y continúa su desplazamiento hacia el oeste del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos prevé que el sistema podría alcanzar velocidades de entre 185 y 210 km/h, aunque se espera que se debilite al acercarse a aguas más frías.

SMN, con precaución ante Lorena

Mientras tanto, el huracán Lorena continúa su desplazamiento paralelo a la costa mexicana, generando alerta por fuertes lluvias, posibles inundaciones repentinas y vientos intensos en el noroeste del país.

Se prevé que Lorena continúe su trayectoria paralela a la costa del pacífico mexicano, y se espera que sus efectos impacten en Baja California Sur y en un segundo impacto, en el estado de Sonora.

Kiko y Lorena, bajo vigilancia

Autoridades recomiendan a la población mantener precaución y atender las indicaciones de protección civil en los estados que pudieran tener afectaciones.

Por el momento, el SMN y el NHC mantienen un monitoreo constante de ambos sistemas durante la semana, evaluando su evolución para informar oportunamente sobre cualquier cambio en la trayectoria o intensidad que pudiera representar un riesgo para México.

