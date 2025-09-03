GENERANDO AUDIO...

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical Lorena.

La tormenta tropical Lorena provocará lluvias intensas durante la noche de este martes 2 de septiembre en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

En Baja California Sur ya se han activado medidas de prevención ante la cercanía de Lorena, cuyos desprendimientos nubosos comenzarán a generar lluvias desde esta noche con acumulados que podrían alcanzar los 150 milímetros.

La Protección Civil estatal informó que se prevén lluvias puntuales muy fuertes que reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, además de provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Como parte de las acciones preventivas, este martes quedaron cerrados los puertos de Los Cabos a la navegación menor, debido al pronóstico de oleaje de hasta 3.5 metros. También se suspendieron los servicios de entretenimiento acuático y paracaidismo, confirmó la Capitanía de Puerto de San José del Cabo.

El Plan Marina y el Plan DN-III ya están en preparación para asistir a las zonas del norte del estado, donde se prevé que Lorena toque tierra el próximo fin de semana. No obstante, el despliegue inicial se concentrará en Los Cabos, considerado el primer frente de atención.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, informó al alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez, que se enviará un equipo de refuerzo y que las fuerzas federales trabajarán en conjunto con autoridades locales para proteger a la población asentada en zonas de riesgo.

Trayectoria de la tormenta tropical Lorena

A las 21:00 horas, el centro de Lorena se localizó en el océano Pacífico, a 300 km al sur de Cabo San Lucas y a 415 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de hasta 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

De acuerdo con los pronósticos, Lorena podría convertirse en huracán categoría 1 este miércoles y, de mantenerse su trayectoria, impactaría el occidente de Baja California Sur el viernes para después cruzar la península y llegar a las costas de Sonora el sábado.

Ante este panorama, se mantiene la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las indicaciones oficiales y extremar precauciones ante fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado.