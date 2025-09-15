GENERANDO AUDIO...

Tormenta Tropical Mario y sus efectos en BCS. Foto: Conagua.

La Tormenta Tropical Mario se localizó a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

[TE PUEDE INTERESAR: Mario se intensifica nuevamente a tormenta tropical frente a BCS]

Lluvias y oleaje por Tormenta Tropical Mario

Las bandas nubosas del fenómeno meteorológico ocasionarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la región, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur.

Por la mañana se esperan bancos de niebla en la costa occidental de la península y ambiente frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso con viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, acompañado de rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en la región costera.

Afectaciones en otros estados

Aunado a lo anterior, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán precipitaciones muy fuertes a puntuales intensas en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Mientras que un canal de baja presión, en interacción con una zona de baja presión con potencial ciclónico asociada a la onda tropical número 32, ocasionará chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en el norte, centro y occidente del país, así como lluvias intensas en Puebla.

Posibles efectos de la Tormenta Tropical Mario

De acuerdo con el SMN, las lluvias generadas por la Mario podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como descargas eléctricas. Los vientos previstos podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de atender las recomendaciones de Protección Civil y mantener precauciones por los efectos de viento y oleaje.

¿Cómo consultar el pronóstico de la Tormenta Tropical Mario?

La información actualizada sobre la Tormenta Tropical Mario puede consultarse en los portales www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas oficiales de X @conagua_mx y @conagua_clima, y en Facebook: www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación ConaguaClima, que ofrece el pronóstico por municipio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]