GENERANDO AUDIO...

A pesar de su alejamiento, la tormenta Mario generará lluvias. Fotos: Cuartoscuro

La tormenta Mario se aleja de las costas de México y se debilita, pero sus desprendimientos nubosos provocarán lluvias fuertes en Baja California y muy fuertes en Baja California Sur. De manera adicional, el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y la entrada de aire húmedo del golfo de México generarán lluvias en otros estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes 16 de septiembre de 2025.

Tormenta Mario se aleja de México

El SMN indicó que a las 09:15 horas de este martes 16 de septiembre el centro de la tormenta tropical Mario se localizó a 550 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 750 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

La dependencia precisó que el fenómeno mantiene una trayectoria de alejamiento de costas mexicanas y que continuará debilitándose gradualmente.

Las lluvias en Baja California y Baja California Sur podrían registrarse con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

El pronóstico de vientos en la península de Baja California contempla la posibilidad de caída de árboles y anuncios, por lo que se pidió atender los avisos del SMN, la Conagua y Protección Civil ante el viento y el oleaje elevado.

Monzón mexicano generará lluvias en el norte

De acuerdo con el reporte climatológico, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como lluvias fuertes en Sonora.

Ingreso de aire húmedo del Golfo de México

El ingreso de aire húmedo del golfo de México, junto con inestabilidad atmosférica, originará lluvias intensas en Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes en Tamaulipas.

Onda tropical núm. 32 afectará al occidente

La onda tropical número 32 generará lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Asimismo, un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del Pacífico provocarán lluvias intensas en Oaxaca, muy fuertes en Puebla y Guerrero, y fuertes en Morelos, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí.

Onda tropical núm. 33 en la península de Yucatán

El desplazamiento de la onda tropical número 33 sobre la península de Yucatán ocasionará lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Ambiente caluroso en gran parte de México

El SMN también reportó que se mantendrá un ambiente cálido a caluroso durante la tarde en gran parte del país.

En zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas las temperaturas máximas podrían superar los 40 grados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]