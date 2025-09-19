Tormenta tropical Gabrielle: esta es la trayectoria en el Atlántico

GENERANDO AUDIO...

Foto: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Gabrielle se formó a partir de la depresión tropical Siete en el Atlántico central. El fenómeno se ubica lejos de costas mexicanas y por ahora no genera efectos en el territorio nacional.

A las 09:00 horas locales (15:00 GMT), el sistema se localizó en la latitud 17.5 norte y longitud 46.6 oeste, a 1,745 km al este de las Antillas Menores y a 4,230 km al este de Cancún, Quintana Roo.

Se desplaza hacia el norte-noroeste a 35 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Pronóstico de trayectoria

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Gabrielle continuará fortaleciéndose en los próximos días y podría alcanzar la categoría de huracán durante el fin de semana.

17 de septiembre, 18:00 h : 3,990 km al este de Cancún, como tormenta tropical con vientos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

: 3,990 km al este de Cancún, como con vientos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. 18 de septiembre, 06:00 h : 3,750 km al este de Cancún, mantiene categoría de tormenta tropical .

: 3,750 km al este de Cancún, mantiene categoría de . 19 de septiembre, 18:00 h : 3,115 km al este de Cancún, se intensifica con vientos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

: 3,115 km al este de Cancún, se intensifica con vientos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. 21 de septiembre, 06:00 h : 2,725 km al este-noreste de Cancún, podría alcanzar huracán categoría 1 con vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

: 2,725 km al este-noreste de Cancún, podría alcanzar con vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 22 de septiembre, 06:00 h: 2,625 km al noreste de Cancún, continuaría como huracán categoría 1 con vientos de 140 km/h y rachas de 165 km/h.

Sin efectos en México

El SMN recalcó que la tormenta tropical Gabrielle no representa peligro para México y que, debido a su distancia y trayectoria, no se emiten recomendaciones para la población.

