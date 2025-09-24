Se forma tormenta tropical Humberto en el Atlántico

GENERANDO AUDIO...

Foto: NHC

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó sobre la formación de la Tormenta Tropical Humberto en el océano Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Humberto?

El NHC informó que la tormenta tropical Humberto se ubica alejado de Puerto Rico. Además, el fenómeno presenta un movimiento con dirección al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora.

A decir de las autoridades del centro estadounidense, la tormenta tropical Humberto podría disiparse en los próximos días. Se estima que alcance su máximo potencial durante el fin de semana.

Autoridades prevén que Humberto pueda convertirse en huracán la tarde del sábado para luego perder fuerza y disiparse.

¿La tormenta tropical Humberto afectará México?

De acuerdo con el centro estadounidense, la trayectoria que toma la tormenta tropical Humberto no representa un riesgo para México.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia en 2 zonas del océano Atlántico que podrían generar ciclones tropicales, probablemente, una de esas zonas podría ser la tormenta reportada por las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, destacó que, de formarse, no representan un peligro para México.