Tormenta tropical Ivo afectará cinco estados del país antes de convertirse en huracán el viernes
La tormenta tropical Ivo se intensificará a huracán este viernes 8 de agosto de 2025, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El sistema se mantiene activo frente a las costas del Pacífico mexicano, y continuará generando lluvias intensas, oleaje elevado y vientos fuertes en entidades como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit durante las próximas horas.
Tormenta tropical Ivo: ubicación actual y trayectoria
A las 3:00 de la mañana, hora del centro de México, el sistema se localizaba a 350 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y movimiento al oeste-noroeste a 37 km/h.
A las 6:00 a. m., el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que Ivo estaba a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima. Sus rachas de viento alcanzaban los 85 km/h.
El pronóstico indica que Ivo continuará desplazándose paralelo a la costa y posteriormente girará hacia el oeste, alejándose del territorio nacional. No obstante, se espera que alcance categoría de huracán entre viernes y sábado.
Estados afectados por Ivo
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los efectos directos de Ivo ya se sienten en los siguientes estados:
- Jalisco y Guerrero: lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Colima y Michoacán: lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Oaxaca y Chiapas: lluvias de hasta 100 mm y vientos sostenidos
También se registran oleajes de gran altura, principalmente:
- 4 a 5 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- 3 a 4 metros: costas de Guerrero
- 2 a 3 metros: Oaxaca y Chiapas
- 1 a 2 metros: Baja California Sur y Nayarit
Efectos meteorológicos asociados
Además de lluvias, se esperan los siguientes fenómenos:
- Descargas eléctricas
- Caída de granizo
- Trombas marinas
- Rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas costeras
- Posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas
Las autoridades mantienen vigilancia meteorológica activa en las costas del Pacífico, especialmente en Guerrero y Oaxaca, por el paso cercano del sistema.
Intensificación de Ivo a huracán
De acuerdo con modelos del NHC y del equipo meteorológico de Meteored, se prevé el siguiente desarrollo:
- Miércoles: Tormenta tropical con lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca
- Jueves: Frente a costas de Jalisco y Colima con oleaje elevado
- Viernes a sábado: Ivo alcanzará categoría de huracán
- Domingo: Comenzará a debilitarse al ingresar a aguas más frías
- Lunes: Posible degradación a depresión tropical
Actualmente, la tormenta tropical Ivo se encuentra a 245 km al sur de Acapulco, Guerrero, y a 435 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 65 km/h y una presión central de 1008 milibares.
Temporada de huracanes 2025
Ivo es el tercer sistema nombrado en menos de cinco días, tras la formación de las tormentas tropicales Henriette y Dexter, en el Pacífico y Atlántico respectivamente.
De acuerdo con el pronóstico climático, la temporada de huracanes alcanza su punto más activo entre agosto y mediados de septiembre, con condiciones propicias para la formación de sistemas de mayor intensidad.