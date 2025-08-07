Tormenta tropical Ivo afectará cinco estados del país antes de convertirse en huracán el viernes

La tormenta tropical Ivo se intensificará a huracán este viernes 8 de agosto de 2025, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El sistema se mantiene activo frente a las costas del Pacífico mexicano, y continuará generando lluvias intensas, oleaje elevado y vientos fuertes en entidades como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit durante las próximas horas.

Tormenta tropical Ivo: ubicación actual y trayectoria

A las 3:00 de la mañana, hora del centro de México, el sistema se localizaba a 350 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y movimiento al oeste-noroeste a 37 km/h.

A las 6:00 a. m., el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que Ivo estaba a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima. Sus rachas de viento alcanzaban los 85 km/h.

El pronóstico indica que Ivo continuará desplazándose paralelo a la costa y posteriormente girará hacia el oeste, alejándose del territorio nacional. No obstante, se espera que alcance categoría de huracán entre viernes y sábado.

Estados afectados por Ivo

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los efectos directos de Ivo ya se sienten en los siguientes estados:

  • Jalisco y Guerrero: lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm)
  • Colima y Michoacán: lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
  • Oaxaca y Chiapas: lluvias de hasta 100 mm y vientos sostenidos

También se registran oleajes de gran altura, principalmente:

  • 4 a 5 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • 3 a 4 metros: costas de Guerrero
  • 2 a 3 metros: Oaxaca y Chiapas
  • 1 a 2 metros: Baja California Sur y Nayarit

Efectos meteorológicos asociados

Además de lluvias, se esperan los siguientes fenómenos:

  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo
  • Trombas marinas
  • Rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas costeras
  • Posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas

Las autoridades mantienen vigilancia meteorológica activa en las costas del Pacífico, especialmente en Guerrero y Oaxaca, por el paso cercano del sistema.

Intensificación de Ivo a huracán

De acuerdo con modelos del NHC y del equipo meteorológico de Meteored, se prevé el siguiente desarrollo:

  • Miércoles: Tormenta tropical con lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca
  • Jueves: Frente a costas de Jalisco y Colima con oleaje elevado
  • Viernes a sábado: Ivo alcanzará categoría de huracán
  • Domingo: Comenzará a debilitarse al ingresar a aguas más frías
  • Lunes: Posible degradación a depresión tropical

Actualmente, la tormenta tropical Ivo se encuentra a 245 km al sur de Acapulco, Guerrero, y a 435 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 65 km/h y una presión central de 1008 milibares.

Temporada de huracanes 2025

Ivo es el tercer sistema nombrado en menos de cinco días, tras la formación de las tormentas tropicales Henriette y Dexter, en el Pacífico y Atlántico respectivamente.

De acuerdo con el pronóstico climático, la temporada de huracanes alcanza su punto más activo entre agosto y mediados de septiembre, con condiciones propicias para la formación de sistemas de mayor intensidad.

