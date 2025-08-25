GENERANDO AUDIO...

SMN mantiene alerta sobre Baja California Sur por Juliette. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Juliette, el décimo ciclón de la temporada, se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de Baja California Sur, informó este lunes 25 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua.

De acuerdo con el reporte, a las 09:00 horas el centro del sistema se localizó a 725 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

Lluvias y oleaje por tormenta tropical Juliette

El organismo prevé chubascos y lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Baja California Sur, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental del estado.

El pronóstico indica que Juliette mantendrá su movimiento hacia el oeste-noroeste entre lunes y martes, para después girar hacia el noroeste. Aunque existe la posibilidad de que se fortalezca entre martes y jueves, para el viernes se espera que se debilite a una baja presión remanente.

Llamado de Protección Civil y temporada de ciclones

El SMN exhortó a la población a extremar precauciones por lluvias y oleaje, así como atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil en la región.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante esta temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar categorías de huracán mayor (3 a 5).

Hasta el momento, en el Pacífico se han formado los sistemas: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette e Ivo, antes de la llegada de Juliette.

