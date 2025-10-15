Tormenta tropical Lorenzo se desplaza por el Atlántico: trayectoria en vivo

GENERANDO AUDIO...

Continúa el desplazamiento de Lorenzo. Foto: Getty Images.

La tormenta tropical Lorenzo continúa desplazándose por el océano Atlántico, por lo que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ha emitido advertencias ante las últimas actualizaciones.

Trayectoria de la tormenta tropical Lorenzo

De acuerdo con la dependencia del gobierno estadounidense, Lorenzo, el doceavo de la temporada de Ciclones Tropicales 2025 en el Atlántico, mantiene su trayectoria hacia el norte.

Sería entre el viernes 17 y sábado 18 de octubre, de acuerdo con los pronósticos, cuando el fenómeno meteorológico llegue al final de su ciclo.

Sigue la trayectoria en vivo aquí:

¿Tocará México la tormenta tropical Lorenzo?

Debido al desplazamiento actual de la tormenta tropical Lorenzo, éste no estaría llegando a México; asimismo, hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tampoco ha emitido información al respecto.

Ciclón tropical en el pacífico mexicano

Mientras que del lado del océano Pacífico, el SMN mantiene la vigilancia a una zona de baja presión al sur de Chiapas.

Se espera que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca

Para este miércoles, se pronostica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro, oeste y sur de Chiapas y el sureste de Oaxaca.

También se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; así como fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche. El SMN advirtió que estas lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos, por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil.