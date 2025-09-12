GENERANDO AUDIO...

Foto: Conagua

La depresión tropical Trece-E evolucionó a la tormenta tropical Mario, la cual se desplaza paralela a las costas de Guerrero y Michoacán.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la amplia circulación del sistema y los desprendimientos nubosos provocarán lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el Pacífico central mexicano.

A las 09:00 horas (15:00 GMT), su centro se localizaba a 65 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

Estados con lluvias y riesgos

Del viernes 12 al sábado 13 de septiembre se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, reducción de visibilidad en carreteras y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en ríos y arroyos.

Vientos y oleaje

Se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

El oleaje alcanzará entre 2.5 y 3.5 metros de altura, condiciones que se extenderán hacia la costa sur de Jalisco durante el día.

Zona de vigilancia

El SMN estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Trayectoria pronóstico

El sistema continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, con la siguiente trayectoria:

12 de septiembre, 18h : a 75 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán

: a 75 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán 13 de septiembre, 06h : a 155 km al suroeste de Manzanillo, Colima

: a 155 km al suroeste de Manzanillo, Colima 13 de septiembre, 18h : a 230 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco

: a 230 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco 14 de septiembre, 18h : a 370 km al sur de Cabo San Lucas, BCS

: a 370 km al sur de Cabo San Lucas, BCS 15 de septiembre, 06h : a 340 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS

: a 340 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS 17 de septiembre, 06h: degradado a ciclón post-tropical a 780 km al oeste de Cabo San Lucas, BCS

Recomendaciones

El SMN exhortó a la población y a la navegación marítima en las costas del Pacífico central a extremar precauciones y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

