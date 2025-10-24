Melissa se fortalece: podría convertirse en huracán mayor; amenaza con efectos “catastróficos”

GENERANDO AUDIO...

Bandera roja. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La tormenta tropical Melissa podría intensificarse rápidamente y alcanzar la categoría de huracán mayor durante el fin de semana, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Melissa debería convertirse en un huracán para el sábado y en un huracán mayor para el domingo”, indicó el NHC en un boletín.

Melissa avanza cerca del Caribe

De acuerdo con el más reciente informe del NHC, Melissa se encontraba a 260 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

El fenómeno mantiene una posición casi estacionaria, aunque se prevé que comience a desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte durante la tarde de este viernes y la noche del sábado.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El NHC alertó que Melissa traerá varios días de lluvias torrenciales sobre Jamaica, Haití y República Dominicana, con potencial de inundaciones repentinas “catastróficas” que “amenazan la vida”, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Melissa es la decimotercera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico 2025.