Un frente frío y estos fenómenos golpearán varios estados del país

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 4, junto con una circulación ciclónica, el monzón mexicano y el huracán Narda, provocará durante los próximos días lluvias muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en distintas regiones del país, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025, se esperan:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

en: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos fuertes en: Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en: Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, con posibles tolvaneras.

en Coahuila y Nuevo León, con posibles tolvaneras. Oleaje elevado de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California. Temperaturas de 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Mínimas de 0 a 5 °C en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Puebla.

El SMN alertó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

Seguirán las precipitaciones hoy, y los siguientes 3 días en el #EdoMéx. En el gráfico más información pic.twitter.com/IVNzVTEn14 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2025

SMN da pronóstico extendido

De domingo 28 a martes 30 de septiembre:

Veracruz y Oaxaca tendrán las lluvias más intensas (hasta 150 mm).

tendrán las lluvias más intensas (hasta 150 mm). Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro y sureste.

en el norte, occidente, centro y sureste. El huracán Narda , aunque lejos de costas nacionales, seguirá generando oleaje elevado en Baja California.

, aunque lejos de costas nacionales, seguirá generando en Baja California. Una nueva onda tropical se aproximará el martes a la península de Yucatán.

La autoridad exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los avisos del SMN y Protección Civil.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]