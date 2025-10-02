GENERANDO AUDIO...

Una zona de baja presión ubicada en el océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero, incrementó al 70 % su probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, informó la Conagua este jueves 2 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema mantiene además 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. La baja presión se encuentra a 485 km al sur-suroeste de Acapulco y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Las autoridades prevén que el sistema podría evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana, por lo que se mantiene una vigilancia constante de su trayectoria.

Posible impacto en el Pacífico mexicano

Experto del SMN explicó que la zona de baja presión podría desplazarse paralela a las costas de México, con acercamiento a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán durante el fin de semana.

Se advierte que este fenómeno podría generar lluvias, oleaje elevado y fuertes vientos en la zona del Pacífico Centro, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional recordaron que toda la información actualizada sobre el avance de este sistema puede consultarse en su página web y redes sociales oficiales. Las autoridades pidieron a la población no difundir rumores y estar pendientes de los canales oficiales, ya que en las próximas horas podrían emitirse avisos preventivos o alertas según evolucione el sistema.

El SMN mantendrá vigilancia permanente sobre esta zona de baja presión y actualizará su evolución hacia ciclón tropical durante el fin de semana.

