“El Principito” se ha traducido a 250 idiomas. | Foto: Shutterstock,

“El Principito” es la obra literaria más celebre del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Fue publicado el 6 de abril de 1943 y desde entonces se convirtió en el libro más leído y traducido en la historia de la literatura francesa, según la Universidad Iberoamericana.

Por eso, y para celebrar los 80 años de su publicación, en Unotv.com te presentamos 10 frases inolvidables de “El Principito”, que nunca deberías olvidar.

Éstas son las frases más inolvidables de “El Principito”

“El principito, que me hacía muchas preguntas jamás parecía oír las mías”

Con esta frase, Saint-Exupéry busca destacar la importancia que tiene saber escuchar a los demás, pues además de ser indispensable para entablar una conversación, es una forma de aprender del otro y mostrar respeto.

“El primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor”

Esta frase de “El Principito” habla de cómo las personas al enamorarse por primera vez aprenden sobre las cosas buenas, malas, lo que quieren y lo que no, al relacionarse con otra persona. Con esta experiencia es que en las siguientes relaciones se podrá “querer mejor”, pues se ha aprendido.

“Eres dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides. Para bien y para mal”

El autor busca enviar el mensaje sobre la responsabilidad que las personas tienen sobre lo que hacen y lo que sienten, y que éstas no dependen de nadie más, sino de sí mismos, es decir, cada persona tiene la capacidad de decir qué quiere vivir y sentir, y que dichas decisiones pueden o no ser buenas.

“Los hombres (mujeres) se meten en los rápidos pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se agitan y dan vueltas”

Esta frase tiene la intención de hacer ver cómo en ocasiones las personas toman decisiones o se involucran en situaciones sin antes meditar y reflexionar sobre ellas, por lo que al desconocerlas pueden verse sumergidas en conflictos que no pueden resolver.

“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya”

En esta frase, el autor de “El Principito” hace una analogía sobre la cantidad infinita de posibilidades que tiene el ser humano de elegir, y resalta la capacidad de poder escoger la que más le convenga para su vida.

“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante”

Este pasaje de “El Principito” busca demostrar la importancia de las experiencias y recuerdos que se acumulan en la vida, pues éstos se mantendrán en la memoria y serán lo único que quede para las personas, aunque alguien o algo ya no estén presentes.

“No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo”

Esta frase resalta la importancia y valor que tienen los amigos y seres queridos, pues de entre los millones de personas que existen en el mundo, sólo uno o algunas resultan especiales en la vida porque así lo decide cada quien.

“¡La Tierra no es un planeta cualquiera! Se cuentan en él ciento once reyes (sin olvidar, naturalmente, los reyes magos), siete mil geógrafos novecientos mil hombres de negocios, siete millones y medio de borrachos, trescientos once millones de vanidosos, es decir, alrededor de dos mil millones de personas mayores”

Esta frase de “El Principito” busca mostrar que el planeta Tierra es el único lugar habitable, pero sobre todo, que en ella habitan todos, sin importar qué son, quiénes son o cómo son.

“Eres responsable para siempre de aquello que has domesticado”

Este enunciado de la obra de Antoine de Saint-Exupéry enseña que las personas deben ser responsables de todo aquello que les rodea y han hecho propio. Una mascota, un amigo, una planta o una relación.

“Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar”

Aquí, se busca transmitir el mensaje de que cada persona tiene sus propios límites en la vida y que no debemos forzar a nadie a hacer algo que no quiere o puede hacer sólo por el deseo propio.

“El Principito”, ¿de qué habla la obra de Antoine de Saint-Exupéry?

“El principito” es un relato considerado como un libro infantil por la forma en la que está escrito, sin embargo, expertos en servicios infantiles, aseguran que en realidad es una crítica de la adultez.

En él se cuenta la historia de un piloto de guerra extraviado al estrellarse su avión que se encuentra a un pequeño príncipe que vive en un mundo separado de la realidad.

Dicho encuentro permitirá indagar en la historia de los viajes del Principito y su mirada poética y filosófica, que procura ver lo esencial invisible a los ojos, de ahí que trate temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida, de donde es posible extraer grandes lecciones para niños y adultos.