“31 Minutos” y Juan Carlos Bodoque llegan a la UNAM por la FILUNI 2025

Foto: Cuartoscuro.

Una gran cantidad de conejos rojos llenaron la sala Miguel Covarruvias del Centro Cultural Universitario este miércoles 27 de agosto. Y es que, la magia e irreverencia de “31 Minutos” llegó a la UNAM de la mano de Álvaro Díaz, creador del popular programa de televisión chileno, quién ofreció una conferencia en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) 2025.

Sin embargo la verdadera sorpresa fue la presencia en el escenario, de uno de los personajes estrella de “31 Minutos”: Juan Carlos Bodoque.

31 Minutos y la revolución en la TV infantil

Álvaro Díaz, quien también es la voz del Juan Carlos Bodoque, abrió su participación reconociendo el fanatismo que existe en México por “31 Minutos”, pues a su conferencia, chicos y grandes acudieron ataviados con enormes orejas de conejo rojas y otros elementos de los personajes del programa.

“Es una alegría muy grande ver un público tan entusiasta, muchos niños, también muchos ‘bodoquitos’, ‘juaninitos’, ‘calcentin con rombosmanitos'”. Álvaro Díaz, creador de “31 Minutos”

Durante su participación, Díaz habló sobre la historia de “31 Minutos” y la forma en qué irrumpió el escenario de la televisión infantil hace más de 20 años.

“La televisión infantil, cuando nace ’31 Minutos’ era, básicamente, el patio trasero de las televisiones abiertas, era estridencia, venta de productos, vulgares. La televisión para niños no era algo bien mirado. En ese mundo tenemos nosotros la oportunidad de hacer un programa” Álvaro Díaz, creador de “31 Minutos”

Foto: Cuartoscuro.

Díaz narró que la decisión de que “’31 Minutos’ fuera un noticiero se debió a que sus creadores eran periodistas y documentalistas y conocían cómo funcionaba el mundo de las noticias.

“Al ser un noticiero no había que explicarles de qué se trataba, por lo tanto pusimos una idea muy sencilla: ‘hacer un noticiero de títeres'”, contó.

Al estar frente a la comunidad universitaria y público asistente, Díaz reveló el que aseguró es el “primer gran secreto de ’31 Minutos'”: “todo es un títere”, dijo.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la presentación fue cuando Álvaro Díaz tomó una guitarra y cantó algunos de los temas más icónicos de la serie chilena, lo cual provocó que los asistentes estallaran de la emoción y cantarán con él al unísono.

México clave en la continuidad de “31 Minutos”

Álvaro Díaz contó cómo México fue clave para que el éxito de “31 Minutos” pudiera continuar, pues tras terminar su producción en Chile, sus creadores descubrieron que “empezamos a tener una repentina fama en México”.

“La fama en México no ocurre simultáneamente que en Chile, pero montamos una pequeña obra de teatro y la trajimos para acá [México]. Y es la primera vez, en el año 2011 que empezamos a descubrir que teníamos público aquí, vinimos a una Feria de Libro y marca un inicio. Hemos venido infinitas veces a México”. Álvaro Díaz, creador de “31 Minutos”

La participación de Díaz fue parte del programa de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario 2025, pues en su séptima edición el invitado de honor es la Universidad de Chile.

FINULI 2025: ¿cuándo, dónde y a qué hora será?

Fechas, horarios y sitio de la FILUNI 2025 ¿Cuándo? Del 26 al 31 de agosto de 2025

Del 26 al 31 de agosto de 2025 ¿A qué hora? De 10:00 a 19:00 horas

De 10:00 a 19:00 horas ¿En dónde? Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM

Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Dirección: Av. Del Imán 10, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX El programa general de la Feria del Libro Universitario está formado por alrededor de 370 actividades, entre presentaciones editoriales, conversatorios, mesas redondas, conferencias y actividades artísticas (teatrales, cinematográficas, dancísticas y musicales).

Durante los seis días que durará la Feria, investigadores, académicos y creadores mexicanos y extranjeros, tanto hombres como mujeres, compartirán sus trabajos más recientes y establecerán un diálogo directo con el público, en particular con las y los estudiantes.

Además, de acuerdo con la UNAM, “la FILUNI no eludirá los debates necesarios y urgentes” pues en muchas de las actividades se analizarán con rigor varios de los temas más apremiantes, con particular atención a la realidad latinoamericana.

Se abordarán asuntos relacionados con el género y los feminismos. Asimismo, una diversidad de especialistas discutirá cuestiones vinculadas con los derechos humanos y la cultura de paz, pueblos indígenas y aspectos que hermanan a México y a Chile en ámbitos como la política, el arte y la historia.