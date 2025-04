5 libros imprescindibles de Mario Vargas Llosa: ¿por cuál ganó el Nobel de Literatura?

Mario Vargas Llosa es uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana, con una obra vasta, comprometida y diversa, ha explorado la política, la historia, la pasión y la condición humana con una mirada crítica y profunda.

En 2010, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura, pero ¿por cuál libro exactamente lo ganó? Aquí te contamos eso y te recomendamos cinco de sus novelas más imprescindibles.

Fue la novela que lo lanzó a la fama. Ambientada en un colegio militar en Lima, esta obra retrata con crudeza la violencia, el machismo y la represión en una sociedad jerárquica. Su estilo innovador, con múltiples narradores y saltos temporales, marcó un antes y un después en la narrativa latinoamericana. Fue tan polémica en su momento que incluso se quemaron ejemplares frente al colegio militar Leoncio Prado.

Considerada por muchos como su obra maestra, es una radiografía de la corrupción y el desencanto político en el Perú de los años 50, bajo la dictadura de Manuel A. Odría. Con una estructura compleja, la novela gira en torno a una pregunta que resuena con fuerza: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. Vargas Llosa se adentra aquí en las raíces del autoritarismo y la desesperanza.

Más ligera, pero igual de brillante, esta novela mezcla la autobiografía con el humor. Narra el romance entre un joven aspirante a escritor (inspirado en el propio autor) y su tía política, Julia, mientras trabaja en una radio junto a un excéntrico guionista de radionovelas. La mezcla de realidad y ficción, ternura y sátira, la han convertido en una de sus obras más queridas.

Basada en un hecho real: la rebelión de Canudos en Brasil, a finales del siglo XIX. Esta novela épica y coral demuestra la capacidad de Vargas Llosa para construir mundos complejos y personajes inolvidables. Es un estudio sobre el fanatismo, la marginalidad y el poder. Fue aclamada internacionalmente por su ambición narrativa y profundidad histórica.

Publicada el mismo año en que recibió el Nobel, esta novela narra la vida de Roger Casement, diplomático británico convertido en activista por los derechos humanos. La obra recorre el Congo belga y la Amazonía peruana, dos escenarios donde Casement denunció atroces abusos coloniales. El libro reflexiona sobre el idealismo, la traición y los matices de la lucha por la justicia.

Aunque no fue por una obra en específico, la Academia Sueca reconoció su trayectoria completa al otorgarle el Premio Nobel de Literatura en 2010. En el anuncio oficial, destacaron:

“por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota”.Es decir, fue un reconocimiento a toda su obra literaria, desde sus primeras novelas como La ciudad y los perros, hasta su más reciente publicación en ese entonces, El sueño del celta.

El novelista peruano murió este domingo cumpliendo la promesa que hizo el día en que ganó el Nobel: escribir hasta el último día de su vida.

Uno de los estandartes del boom de la literatura latinoamericana de la década de 1960 partió en Lima, la capital peruana, a los 89 años, “en paz”, dijeron sus hijos en un comunicado.

El escritor dejó como herencia una multitud de obras en las que conjugó ficción, historia y política, con la que coqueteó a lo largo de su vida.

“Siempre me ha angustiado mucho la idea de esos escritores que pierden el fuego, se callan (…) Me sentiría muy desgraciado si no pudiera trabajar”

Dijo una vez al diario El País.