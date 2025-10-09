5 libros que debes leer de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025

GENERANDO AUDIO...

El autor László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025. Foto: AFP

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue reconocido por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura 2025 este jueves 9 de octubre, el jurado describió su obra como “fascinante y visionaria” que, “en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

László es considerado uno de los autores más intensos y visionarios de la literatura contemporánea, su obra, marcada por el tono distópico, el apocalipsis moral y la exploración de la desesperanza humana, ofrece una experiencia literaria única, exigente y profundamente poética.

Es por eso que te compartimos cinco libros esenciales para conocer al llamado “maestro del apocalipsis”.

5 libros que debes leer de László Krasznahorkai

Obras el escritor László Krasznahorkai. Foto: AFP

Su novela debut y una de las más influyentes de su carrera; ambientada en un pueblo rural en decadencia, muestra el colapso moral y social tras el comunismo. Con frases largas y una atmósfera opresiva, Krasznahorkai construye una alegoría distópica sobre la corrupción, la fe y la desesperanza, fue llevada al cine por Béla Tarr en una adaptación de culto de más de siete horas.

Considerada su obra maestra, narra la llegada de un misterioso circo a un pequeño pueblo húngaro, símbolo del caos y la descomposición de una sociedad sin rumbo. Es una crítica a la manipulación política y la pérdida de sentido colectivo, escrita con un ritmo hipnótico.

Guerra y guerra (1999)

Un archivista obsesionado con un manuscrito que contiene la historia de toda la humanidad viaja hasta Nueva York convencido de que debe preservarlo. La novela reflexiona sobre la locura, la memoria y la necesidad de trascender en un mundo condenado al olvido, es una de las obras más existenciales del autor.

Seiobo allá abajo (2013)

Ganadora del Best Translated Book Award en 2014, esta colección de relatos explora la búsqueda de la belleza y la perfección en distintas culturas. Aunque menos apocalíptica, mantiene la intensidad espiritual y la sensación de que el arte es lo único que puede salvarnos del caos.

Destacada por la Academia Sueca en su decisión del Nobel, esta novela retrata un pequeño pueblo alemán consumido por la violencia, la anarquía y el malestar social. Es una obra profundamente distópica, donde el autor combina el terror contemporáneo con la belleza del lenguaje y la música de Bach.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025]

Lo que otros escritores y críticos dicen sobre Krasznahorkai

El impacto de László Krasznahorkai en la literatura contemporánea ha sido reconocido por algunos de los nombres más destacados del mundo literario.

La escritora Susan Sontag lo describió como “el maestro contemporáneo del apocalipsis húngaro”, comparándolo con figuras como Gogol y Melville por su capacidad para retratar el fin del mundo desde lo profundamente humano.

El crítico James Wood, de The New Yorker, ha señalado que sus novelas son como “un flujo de lava narrativa”, donde cada frase avanza con una intensidad hipnótica, mostrando un mundo en el que “Dios no aparece o ya no está”.

Por su parte, el autor W. G. Sebald destacó la universalidad de su visión literaria, asegurando que Krasznahorkai logra “una amplitud comparable a la de Almas muertas de Gogol”, situándolo entre los grandes narradores europeos.

Incluso sus traductores, Ottilie Mulzet y George Szirtes, han reconocido el desafío de trasladar su voz al inglés sin perder su esencia. Mulzet lo ha definido como un escritor “casi imposible de traducir”, cuya prosa “vive en la frontera entre dos mundos incompatibles, pero aun así construye un puente entre ellos”.