5 películas de mujeres cineastas para ver este fin de semana

En este inicio del 2023 varias películas realizadas por mujeres se exhiben en salas de México y la Cineteca Nacional, por lo que nuestro crítico cinematográfico de cabecera, José Antonio Valdés Peña, recomienda algunas para ver este fin de semana.

Narra la historia de una mujer que vive “en una soledad terrible, la cual trata de solventarla con una labor importantísima en el mundo de la alta costura parisina”.

La película, realizada por una mujer de origen ucraniano, narra la historia de un grupo de jóvenes mujeres que se desenvuelven en los ámbitos del amor, desamor, retos profesionales y escolares.

El film nos habla de uno de los casos más importantes que visibilizó el acoso laboral, el abuso de poder y sexual de un personaje del mundo del cine, en el centro de Hollywood: Harvey Weinstein.

“Es una película muy al estilo del thriller periodístico, estilo ‘Todos los hombres del presidente’, que narra la historia de las dos periodistas del New York Times que empezaron a hacer una pesquisa internacional para lograr que las víctimas hablaran y denunciaran los abusos de Harvey Weinstein, no sólo por una cuestión de justicia, sino para poder modificar las reglas hechas por hombres y que no se repitan este tipo de abusos”.

José Antonio Valdés Peña.