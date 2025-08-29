GENERANDO AUDIO...

La AML celebra 150 años con mesas redondas, homenajes y un programa musical.

La Academia Mexicana de la Lengua (AML) cumplirá 150 años el próximo 11 de septiembre y lo festejará con un ciclo de actividades académicas y culturales que se realizarán del 2 al 11 de septiembre. Durante estas jornadas se mostrarán los trabajos de sus integrantes y se destacará la importancia de la institución en la vida nacional, en la que por siglo y medio se ha dedicado a registrar, describir y estudiar los usos del español en México.

El programa incluye mesas redondas con académicos numerarios y correspondientes, quienes abordarán temas como el pasado, presente y futuro de la AML, la creación literaria, las lenguas originarias, el lenguaje claro y accesible, así como los retos de definir una lengua oficial en un país tan diverso como México. También se rendirá homenaje a Joaquín García Icazbalceta, exdirector de la corporación, en el marco de los 200 años de su nacimiento.

Mesas redondas y actividades conmemorativas

La sesión inaugural será el 2 de septiembre a las 11:00 horas en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, en Donceles 66. Participarán Gonzalo Celorio, director de la institución, Concepción Company Company, directora adjunta, Adolfo Castañón, secretario, y Liliana Weinberg, censora estatutaria. Como parte del arranque, el violonchelista y miembro de número Carlos Prieto ofrecerá un concierto.

El ciclo concluirá el 11 de septiembre, fecha del aniversario, con la participación a distancia de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la ASALE, y de Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE. De manera presencial estarán Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, y Gonzalo Celorio.

Homenajes y programación cultural

Además, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) dedicará su programa del 4 de octubre a la AML, con un concierto en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

El programa completo puede consultarse en www.academia.org.mx

Las jornadas conmemorativas del 150 aniversario de la Academia Mexicana de la Lengua serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube.

