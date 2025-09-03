GENERANDO AUDIO...

Academia Mexicana de la Lengua conmemora sus 150 años. FOTO: Pexels

La Academia Mexicana de la Lengua conmemora sus 150 años en medio de un panorama de incertidumbre financiera, reconoció la académica Concepción Company Company.

Durante la inauguración de las actividades conmemorativas, Concepción lamentó que la institución enfrente un futuro incierto debido a la reducción de apoyos públicos.

Recortes presupuestales afectan a la Academia

“Fue del 82% el recorte presupuestal. Entonces es un futuro incierto, pero estamos optimistas de que podremos seguir trabajando, incluso en condiciones de dificultad, pero muy conscientes de que nuestra responsabilidad es la misma”, señaló Company.

La académica advirtió que el concepto que el Gobierno federal tiene sobre las instituciones culturales afecta directamente su operación y sostenibilidad.

Actividades por el 150 aniversario

Este martes, en la sede de Donceles 66, en el Centro Histórico, la Academia Mexicana de la Lengua dio inicio a las actividades rumbo a su aniversario, que se celebrará el próximo 11 de septiembre.

En el acto, Company destacó que la inversión en cultura en el país sigue disminuyendo.

“Lo que México pone del producto interno bruto para ciencia y tecnología es 0.38% del PIB. En el año 2021 que tuve que hacer esta misma consulta era 0.44. Estamos muy lejos de llegar al uno por ciento”, explicó.

La labor de la Academia Mexicana de la Lengua

Pese a las dificultades económicas, la institución continuará con su misión de preservar y difundir el idioma español mediante:

Publicación de obras

Difusión de conocimientos lingüísticos y literarios

Atención a consultas del público

Promoción del buen uso de la lengua

El director de la Academia, Gonzalo Celorio, recalcó que la organización se dedica al estudio del español en México y su relación con las lenguas originarias.

“Se dedica al estudio del español de México y su relación con las lenguas originarias. Representa el mayor número de hispanohablantes, cerca de 130 millones”, apuntó.

Una institución con 150 años de historia

La Academia Mexicana de la Lengua fue fundada en 1875 y desde entonces ha acompañado la vida cultural del país como parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Su aniversario 150 se celebra en un contexto de retos presupuestales, pero con el compromiso de seguir siendo referente en el cuidado del idioma.