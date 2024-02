“Aguacuario” conquista la Berlinale, el cortometraje mexicano recibe una emotiva ovación

¡Aplauden a “Aguacuario” en el Festival de Berlín! – Foto: X (@PRENSAGIFF)

Aguacuario, cortometraje mexicano de José Eduardo Castilla, tuvo su estreno europeo en el marco de la edición 74 del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). En videos que circulan por redes sociales se puede ver la ovación que recibió el cineasta poblano de 23 años.

Así fue la presentación de Aguacuario en Berlín

El cortometraje se presentó en la sección Generation Kplus, teniendo su premier el martes 20 de febrero con un lleno total en la sala. El cineasta fue ovacionado durante la presentación de su ópera prima.

“El cortometraje mexicano Aguacuario tuvo 3 funciones en la actual edición del Festival de Cine de Berlín como parte de la sección Generation KPlus y tendrá una función más el domingo”. Prensa GIFF

Ver más El cortometraje mexicano 'Aguacuario' tuvo 3 funciones en la actual edición del Festival de Cine de Berlín como parte de la sección Generation KPlus y tendrá una función más el domingo. Cine mexicano presente en la Berlinale. pic.twitter.com/XKYiy3AfXD — PRENSA GIFF (@PRENSAGIFF) February 23, 2024

“Aguacuario” consiguió tener dos funciones más dentro de la Berlinale, que también contaron con un buen número de asistentes, principalmente niños y jóvenes.

La proyección se llevó a cabo en el histórico Zoopalast de Berlín, uno de los cines más antiguos de la capital alemana, con la presencia dea productora Carolina Maciel Del Pino.

El corto mexicano cerró el Programa de Cortometrajes 1, en el cual se presentaron también el cortometraje animado francés “Beurk!“, el cortometraje indio “Anaar Daana” y el cortometraje iraní “Goosfand“.

Así vivió José Eduardo Castilla el estreno en la Berlinale

José Eduardo Castilla celebró que los jóvenes que vivieron el estreno europeo de “Aguacuario” lo hiceron con amor y empatía. Además, reconoció que, al salir los créditos, se vio sacudido por una ola de aplausos y gritos de: “¡Aguacuario!”.

“Se percibía un gran amor y empatía hacia el cortometraje en la sala. Cuando los créditos comenzaron a rodar, una ola de aplausos me sacudió, sobre todo porque fue acompañada por montones de niños gritando y coreando ¡Aguacuario! tal y como lo hacen los protagonistas en la historia”. José Eduarco Castilla

Ver más Cinéfilos, críticos de cine y periodistas; con mucho gusto les comparto información, fotos y videos de la premiere de 'Aguacuario' en el Festival de Cine de Berlín.

Gracias por su ayuda en la difusión de esta información.

Boletín de prensa y materiales: https://t.co/4jxtm34n3n pic.twitter.com/OSndhKVI2d — Jonathan Eslui (@JonathanEslui) February 23, 2024

El joven cineasta definió a la premier de la Berlinale como una de las proyecciones más hermosas a las que haya existido, destacando la inmersión del público. Se mostró conmovido y reflexivo al final.

La proyección culminó con una sesión de preguntas y respuestas liderada por los niños en la sala, quienes probablemente hicieron algunas de las preguntas más interesantes e inesperadas que me han hecho sobre el cortometraje.

Después de esto, los cuatro directores de los cortometrajes firmaron postales y boletos de cine para los niños que asistieron, tomándose fotos y respondiendo preguntas que no se pudieron abordar durante la sesión de preguntas y respuestas.

“La maravillosa recepción me hace reflexionar mucho sobre la importancia de espacios como la sección Generation en la Berlinale y la necesidad de seguir trabajando e impulsando el cine para niños en México y el mundo”, dijo el director.

Todo lo que debes saber de “Aguacuario”

Aguacuario es un cortometraje independiente que se filmó en plena pandemia de COVID-19 en Coatzacoalcos, Veracruz. El proyecto fue dirigido en 2021 por José Eduardo Castilla, originario de Puebla, pero con raíces veracruzanas.

“Yo lo escribí en 2019, saliendo de la prepa y estuvimos un rato intentando levantarlo, nos metimos a varias convocatorias, pero pues no había pegado. Hacerlo durante la pandemia se volvió una especie de salvavidas pues yo la estaba pasando muy mal, tenía mucha ansiedad”. José Eduardo Castilla

La historia se desarrolla, justamente en el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, donde un niño de 10 años, quien trabaja con su hermano mayor repartiendo garrafones de agua en un viejo triciclo, debe decidir entre cumplir con sus responsabilidades o emprender una aventura cuando conoce a una niña de su edad.

Los protagonistas son dos niños veracruzanos: Hugo Benítez y Marsell Moreno, quienes, en entrevista para Unotv.com, se mostraron orgullosos por el hecho de que su trabajo se vea en el Festival de Berlín.

“¿En qué momento iba a pensar que gente de otros países me iban a ver y más a la edad que tengo? Estamos hablando de una niña de 10 u 11 años ya actuando. Nunca me lo imaginé y más que otra gente me pueda ver, me emociona mucho”, dijo Marsell Moreno.