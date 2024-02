“Aguacuario”: ellos son los niños protagonistas del cortometraje mexicano que llega al Festival de Berlín 2024

Aguacuario es un cortometraje mexicano que tendrá su estreno europeo en el Festival Internacional de Cine de Berlín número 74. Hugo Benítez y Marsell Moreno son los jóvenes protagonistas de este proyecto dirigido por José Eduardo Castilla, cineasta poblano de 23 años.

Hugo Benítez tenía 10 años cuando protagonizó el cortometraje Aguacuario, e interpreta a Vinzent, un niño que reparte garrafones de agua en Coatzacoalcos, Veracruz.

Un día, mientras vigilaba el triciclo en el que repartía los garrafones, conoce a Viviana, una niña interpretada por Marsell Moreno, quien estaba a punto de cumplir 11 años al momento de grabar.

En entrevista para Unotv.com, Hugo asegura que se enteró de este proyecto por parte de unos vecinos que le dieron “un papelito” en donde venían los detalles del casting al que acudieron entre 25 y 30 participantes, según el director.

Por su parte, Marsell se enteró del casting a través de Facebook. Su madre vio que solicitaban a una niña con sus características, le contó de la oportunidad y accedió, influenciada por las telenovelas que veía.

“Yo siempre veía las novelas y quería como tratar de imitarlas, entonces me dio curiosidad”, dijo la actriz que también reconoció que, tras casi tres años de haber participado en Aguacuario, se han calmado sus ansias de seguir actuando para, en su lugar, practicar deportes.

Tanto Hugo Benítez como Marsell Moreno también aseguraron que, durante las dos semanas de grabación del proyecto dirigido por José Eduardo Castilla durante la pandemia del COVID-19, surgió una amistad entre ambos, así como con el resto del equipo de trabajo.

Aguacuario formará parte de la sección Generation Kplus del Festival Internacional de Cine de Berlín 2024, que se llevará a cabo del 15 al 25 de febrero. Unos días antes de Berlinale, los dos actores se mostraron emocionados.

“Muchísima emoción. ¿En qué momento iba a pensar que gente de otros países me iban a ver y más a la edad que tengo? (…) Estamos hablando de una niña de 10 u 11 años ya actuando. Nunca me lo imaginé y más que otra gente me pueda ver, me emociona mucho”.

Marsell Moreno