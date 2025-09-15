Allende quiso envenenar a Miguel Hidalgo: los secretos detrás de la Independencia de México

GENERANDO AUDIO...

Hay mucho que se desconoce sobre Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo es conocido por ser una de las figuras claves en la Independencia de México, pero su falta de experiencia militar y su creciente ambición de poder provocaron tensiones con Ignacio Allende, uno de los principales caudillos insurgentes, quien incluso intentó asesinarlo en distintos momentos, contó en entrevista el historiador Francisco Martín Moreno.

El autor del libro “100 mitos de la historia”, explicó que la enemistad entre ambos personajes comenzó tras su derrota frente a Félix María Calleja en la Batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, lo que significó la primera caída de la Independencia de México.

“Pierden. Calleja les gana. Entonces en ese momento Allende decide en tres ocasiones envenenar a Hidalgo“, recordó el historiador.

Hidalgo y la rivalidad con Allende

El escritor resaltó la rivalidad que llegaron a tener Miguel Hidalgo y Allende, debido que el cura quería llevar el movimiento independentista de una manera sin tener alguna estrategia militar.

TE PUEDE INTERESAR: La verdadera imagen de Miguel Hidalgo: entre retratos inventados y mitos

Y mencionó que cuando salen de Guadalajara, después de la batalla de Puente de Calderón, Allende inmoviliza y ata de las manos a Hidalgo.

“No había manera de poderlo matarlo, porque Hidalgo sabía que lo querían matar”, aseveró Martín Moreno.

“Hidalgo fue un salvaje que dividió precisamente al ejército insurgente. Gracias a esa división y de ser nombrado su ‘Alteza Serenísima’ acabó con él”. Francisco Martín Moreno

Miguel Hidalgo pidió ser llamado su “Alteza Serenísima”

Martín Moreno también destacó que el cura Hidalgo era un hombre que le gustaba el poder y que llegó un punto donde quiso que lo llamaran su “Alteza Serenísima”.

“Quiero que me unjan a mí como su ‘Alteza Serenísima’ y generalísimo de todos los ejércitos del América Libre”, relató el historiador.

¿Miguel Hidalgo fue torturado y nunca se arrepintió?

El historiador recordó que el día previo al fusilamiento de Miguel Hidalgo fue torturado con ácido en la cabeza y en las manos al ser excomulgado.

“Le ponen ácido donde está la tonsura (en la cabeza) y como tenía en sus manos los santos sacramentos le echan ácido y se las raspan con un cepillo de acero porque era indigno de tener los santos sacramentos y en esas condiciones fusilan a Hidalgo“. Francisco Martín Moreno

El escritor relató que el último día que Hidalgo estuvo encerrado escribió con un gis blanco sus memorias y confesiones ante Dios en las paredes de la cárcel, pero hasta el momento se desconoce su contenido.

Y precisamente los últimos momentos del cura nunca tuvo un arrepentimiento sobre lo violento del movimiento armado y lo justificó, tal como lo menciona el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Rodrigo Moreno Gutiérrez.

“Hidalgo admitió tales actos promulgando en su juicio final un sentimiento de culpa, pero sin arrepentimiento, ya que era necesario llegar a esas instancias con tal de conseguir igualdad y justicia” Rodrigo Moreno Gutiérrez, investigador de la UNAM

La vida y obra de Miguel Hidalgo ha sido motivo de fascinación y misterio a lo largo de los años por los amantes de la historia de México.