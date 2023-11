Aporofobia: ¿qué es esta forma de discriminación?

La aporofobia es un tipo de discriminación. | Foto: Freepik.

La discriminación e intolerancia hacia los pobres está relacionada con un fenómeno llamado aporofobia, indicó Claudio Arturo Tzompantzi Miguel, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien asegura que, es de suma importancia abordar el tema de la aporofobia en México, ya que, “en este país nos gusta presumir que tenemos una gran diversidad cultural”.

Pero, ¿qué es la aporofobia?

La aporofobia es el nombre que recibe la predominancia de la creencia de que los ricos o los extranjeros aportan algo, mientras se rechaza a los pobres o a los pueblos originarios, aseguró Tzompantzi Miguel.

“Si tenemos la idea de que el otro no aporta o creemos que viene a quitarnos algo, entonces no es aceptado; es decir, se enfatiza el hecho de que se trata de ideas, creencias y valores con los que aceptamos al extranjero porque tiene algo que aportar y rechazamos al miembro de nuestra comunidad quien no tiene nada nuevo que dar”. Claudio Arturo Tzompantzi Miguel, UNAM

Su origen es un neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina en 1995 para referirse al “rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio”, indica el Ayuntamiento de Barcelona.

La aporofobia tiene un componente claro de discriminación y prejuicio clasista, y es algo más profundo que el clasismo, porque por un lado, el rechazo al pobre, al peor situado, es el rechazo a una persona desclasada, y por otro lado, no se trata sólo de diferencias económicas, sino de un rechazo hacia el que se encuentra en una situación general de vulnerabilidad.

Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, sostiene que el origen de esta patología social se encuentra en la expectativa de reciprocidad, ya que, “vivimos en sociedades contractualistas, en las que la cooperación está basada en el principio del intercambio. La sociedad se rige por ciertas normas de reciprocidad indirecta fundamentadas en la idea de que ‘el juego de dar y recibir resulta beneficioso para el grupo y para los individuos que lo componen’”.

No obstante, de ese esquema se excluye a los sujetos de los que no se puede sacar ningún provecho, y que, se intuye, pueden traer problemas. El pobre, el marginado, el vulnerable, no participa en ese juego del intercambio porque no parece que tenga nada bueno que ofrecer a cambio, ni siquiera indirectamente.

¿Cómo se manifiesta la aporafobia y otras formas de discriminación?

Las manifestaciones más importantes de la intolerancia son ideas, creencias o valores sobre la diferencia.

“Le tenemos miedo a quien no es de aquí, por raza, clase, género, orientación sexual, por lugar, y se puede manifestar con actitudes de rechazo, hostiles, y en su extremo en formas complejas de violencia”, indicó el experto.

Tzompantzi Miguel dice que en la aporofobia “también está la arquitectura hostil, donde los espacios que supuestamente deben ser útiles para todas y todos se vuelven hostiles para ciertas personas, y se desea esconder a los pobres. Las fobias hacia la otredad se dan por raza, clase, género, la misoginia o el odio hacia las mujeres, arraigado en nuestra cultura es parte de un rechazo a la otredad o a las personas con diversidad funcional o a reconocer nuestra propia vulnerabilidad”.

El especialista de la UNAM también añadió que además de la aporofobia existen otras aversiones relacionadas con la raza (xenofobia), en las que se rechaza todo aquello que no sea blanco. Las personas que no sean así viven racismo y a partir de ahí hay un referente en el que se criminaliza al otro como si no fuera humano, algo que ha permanecido por mucho tiempo.