“Aquí nos tocó vivir”: así fue el primer programa con Cristina Pacheco hace 45 años

El primer “Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco – Foto: Cuartoscuro

La periodista Cristina Pacheco era conocida por su programa de entrevistas “Aquí nos tocó vivir“, una edición que comenzó hace 45 años y que terminó unos días antes de la muerte de su presentadora.

En Unotv.com te mostramos cómo se veía la también escritora en el primer capítulo que se emitió en 1978 con José Priani a través del Canal Once.

Así fue el primer “Aquí nos tocó vivir” con Cristina Pacheco

“Aquí nos tocó vivir” nació como un programa de denuncia sobre los problemas de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, desde el punto de vista de la urbe misma y de sus ciudadanos.

“En este programa, como ha dicho mi compañero José Priani, intentaremos establecer un buen registro de esos problemas y ofrecer a ustedes, también a través de sus opiniones, una posibilidad de soluciones. Empecemos pues”. Cristina Pacheco

El programa insignia del canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzó con una joven Cristina Pacheco de 37 años. antes de comenzar su andanza en las calles capitalinas, estaba en un estudio.

Sin saber que pasaría casi medio siglo haciendo “Aquí nos tocó vivir“, la presentadora vestía con un conjunto violeta, compuesto por una blusa escotada y una falda.

¿Y cómo fue el último “Aquí nos tocó vivir”?

El programa, que retrató la vida del Distrito Federal a través de las personas que la conforman, tuvo 45 temporadas y la última se transmitió en 2023.

El último capítulo se emitió el 16 de diciembre, según los registros del Canal Once, y fue nombrado “La Joya de la Naturaleza”, en donde Cristina Pacheco entrevistó a Pamela Valencia, creadora del Museo del Ajolote.

Cristina Pacheco también conducía el programa “Conversando” en el Canal Once, espacio en el que anunció su retiro el pasado 1 de diciembre, argumentando problemas de salud.

“Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones”. Cristina Pacheco

Veinte días después, se dio a conocer la muerte de la periodista a los 82 años. A pesar de que reconoció su voluntad de volver a las pantallas, no pudo hacerlo.

Cristina Pacheco no confirmó la enfermedad que padecía y, al momento, no se ha dado a conocer la razón de su fallecimiento, pero las últimas once temporadas de “Aquí nos tocó vivir” se pueden encontrar en YouTube.