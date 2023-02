Muere Carlos Saura, cineasta clásico español, a los 91 años; falleció un día antes de recibir el Goya de honor

Carlos Saura, el último cineasta clásico español y considerado como una de las grandes figuras del séptimo arte de España, gracias a su catálogo con más de 50 películas dirigidas, falleció este viernes a los 91 años, anunció la Academia Española de Cine que lo iba a reconocer con un Premio Goya de honor este sábado 11 de febrero.

Con 91 años de vida, Carlos Saura murió en su domicilio rodeado de sus seres queridos, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que recordó al cineasta como uno de los directores fundamentales en la historia del cine español.

La principal representante del cine español también reconoció que su última película “Las Paredes Hablan” se estrenó localmente el pasado viernes 3 de febrero como “muestra de su incansable actividad y de su amor por el oficio hasta el último momento”.

La última cinta de Carlos Saura es un documental que relata la evolución y relación del arte con la pared como lienzo de creación desde las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistóricas hasta las expresiones más vanguardistas del arte urbano.

Además del documental recién estrenado, tenía en preparación otra película sobre el músico Johann Sebastian Bach y, junto a la cantante India Martínez, trabajaba en un espectáculo teatral, creado por Natalio Grueso, titulado ‘Lorca por Saura’, que se estrenó el mes pasado en Sevilla y que llegará a Madrid la próxima semana.

Carlos Saura nació el 4 de enero de 1932 en Huesca, Aragón, en el seno de una familia de artistas y frecuentemente se le reconocía como uno de los grandes del cine español, junto a Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, con medio centenar de películas a lo largo de una carrera de medio siglo, durante la cual fue merecedor de numerosos reconocimientos.

Saura puso el foco en sus inicios en los males de la sociedad y sus perdedores, para luego, a partir de la década de 1980, producir principalmente largometrajes musicales, como su celebrada trilogía flamenca “Bodas de sangre” (1981), “Carmen” (1983), y “El amor brujo” (1986), junto al bailarín Antonio Gades.

En 1975, realiza la que para muchos críticos es una de sus obras cumbres, “Cría Cuervos“, premio del jurado en Cannes, una alegoría de la dictadura que asfixió a su país hasta ese año. Éstas son algunas de sus películas más reconocidas por el público y la crítica:

En lo personal, estuvo primero casado con la directora Adela Medrano, con la que tuvo dos hijos, Carlos y Antonio. Mantuvo una relación de más de una década con la actriz Geraldine Chaplin, con la que tuvo en 1974 un hijo, Shane.

En 1978 comenzó una relación con Mercedes Pérez, con la que se casó en 1982 y con la que tuvo tres hijos: Manuel, Adrián y Diego. En 2006 se casó con la actriz Eulalia Ramón, con la que tuvo una hija llamada Anna.

Este sábado 11 de febrero, Carlos Saura debía recoger el Goya de honor, que finalmente se le entregará de forma póstuma a uno de los mejores directores que ha habido en el cine español.

En el anuncio del galardón, el cineasta de 90 años en ese entonces no pudo acudir a la ceremonia; sin embargo, el presentador Fernando Méndez Leitte lo reconoció y la hija de Saura, Anna, leyó unas palabras escritas precisamente por el cineasta:

“He tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía: he dirigido cine, teatro, ópera y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida, y espero seguir haciéndolo. Recibo con mucha alegría y agradecimiento este galardón que me otorga la Academia, a la que también quiero agradecer la gran labor que hace promoviendo y protegiendo nuestro cine y nuestra cultura, que es de las cosas más importantes que tenemos”.

Carlos Saura