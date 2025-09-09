Cierran recintos culturales del Inbal por paro de trabajadores

Munal
Exterior del Munal.

Los recintos culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) estarán cerrados al público de forma temporal este martes 9 de septiembre, debido a la suspensión de actividades por parte de sus secciones sindicales, informó la Secretaría de Cultura a través de un comunicado.

De acuerdo con el documento, el paro se debe a que las representaciones sindicales solicitan que la dotación de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas para su adquisición directa por los trabajadores, en lugar de la entrega física de las prendas.

“El INBAL precisa que, conforme a la normatividad vigente, no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”.

Inbal

El Instituto destacó que “lamenta profundamente las afectaciones que esta situación pueda ocasionar a las y los visitantes y públicos de los recintos culturales”.

¿Que recintos culturales pertenecen al Inbal?

Entre los recintos que pertenecen al Inbal se encuentran el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte (Munal), el Centro Cultural del Bosque (CCB), el Museo de Arte Moderno (MAM), el Laboratotio Arte Alameda (LAA) y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

