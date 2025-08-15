GENERANDO AUDIO...

La Cineteca Nacional Chapultepec abrirá sus puertas al público este viernes 15 de agosto de 2025, se esperan funciones gratuitas durante su primera semana.

Se trata del tercer recinto de la Cineteca en la Ciudad de México, con una oferta cultural diversa para asistentes de todas las edades.

Con 11 meses de diferencia abrirá sus puertas la Cineteca Nacional

La nueva sede fue inaugurada de forma oficial hace 11 meses, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que también estuvo presente la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, pero hasta ahora comenzará a operar de manera regular para el público.

“La ampliación del Bosque (de Chapultepec), de esta Cuarta Sección, es mucho lo que se puede decir, agradecer más que nada a quienes ayudaron a que se lograra esta obra de beneficio para la gente, para todos, porque Chapultepec es de todos los mexicanos”. Andrés Manuel López Obrador

Costos y promociones de la Cineteca en Chapultepec

La nueva sede fue inaugurada de forma oficial el pasado 24 de septiembre de 2024, y ahora abre sus puertas a los visitantes con la inauguración de un ciclo de cine de directoras indígenas, apoyadas por Imcine, informó la presidenta Sheinbaum.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, dio a conocer que habrá una semana de cine gratis.

“A partir de mañana se abren las puertas de esta Cineteca Chapultepec con el ciclo de cine, pero con una semana gratuita… Vamos a celebrar con dos semanas de funciones en 26 estados de la República, en nuestras tres Cinetecas Nacionales con más de 350 funciones.” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México

Los precios de entrada serán:

General: $70 pesos

$70 pesos Menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores: $50 pesos

$50 pesos Martes y miércoles: $50 pesos cualquier función

También se mantendrán promociones como 2×1, concursos y funciones gratis de Cine Club, con información actualizada en sus redes sociales.

La nueva Cineteca Nacional cuenta contiene un total de ocho salas de cine, dos grandes, de 357 butacas; cuatro medianas, con 209 butacas; y dos salas chicas, de 125 butacas, que servirán para dar servicio a más de 2 mil espectadores cada día.

Se ha informado que se contará con última tecnología en la salsa con proyectores láser 4K y un sistema de sonido de 7.1 canales.

Las dos salas principales tienen un sistema de audio multicanal Atmos, Dolby System, que pocos recintos cinematográficos tienen en México.

🎥 Cineteca Nacional Chapultepec

Va colección de fotitos del día de hoy y el traslado hasta acá. 🧵 pic.twitter.com/dBu91LXmfL — Exa. (@ExaArq) November 2, 2024

Dirección de la Cineteca Nacional Chapultepec:

Av. Vasco de Quiroga #1345, Campo Militar número 1-F, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219, Ciudad de México.

¿Cómo llegar a la Cineteca Nacional Chapultepec?

La estación de Metro más cercana es Constituyentes. Desde ahí, se debe tomar el Cablebús y bajar en la estación Cineteca Nacional Chapultepec / Bodega de Arte.

Otras instalaciones en la antigua fábrica de armas

Esta sede no solo cuenta con la nueva Cineteca, sino que tiene la Escuela de Cine y la Escuela de Arte y Oficios, relacionada principalmente con el cine.

Cineteca Nacional Chapultepec tiene áreas verdes, la Universidad de la Salud, tienda-librería, dulcerías, una cafetería y un espacio de comida rápida, un centro de documentación que incluirá material videográfico, además de un estacionamiento y proyecciones en un foro al aire libre.

También nos podremos encontrar con la Bodega Nacional, importante para el patrimonio cultural de nuestro país.