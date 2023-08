La Cineteca Nacional de las Artes abrirá el próximo 15 de agosto

¡Prepara tus palomitas, ponte cómodo y disfruta de este nuevo espacio para el séptimo arte! Es la nueva Cineteca Nacional del Centro Nacional de las Artes, que abrirá el próximo 15 de agosto.

“Es muy importante que se haga el cine, que se apoye, que se apoye la producción cinematográfica en todos sus procesos, pero también es importante que se vea y para que se vea hay que fortalecer los canales de exhibición”. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

También habló de los derechos de la población.

“Los derechos culturales son derechos humanos y tienen que garantizarse cada vez más y más, entonces las familias que vienen aquí tienen derecho a acceder a un buen cine, que sea este gran reflejo del México que somos”. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

¡Este 16 de agosto podrás visitar la Cineteca Nacional de las Artes #AquíEnELCENART! 🎉



Tendrá 12 salas que hacen un homenaje a las figuras del cine nacional de las últimas décadas. Del 16 de agosto al 15 de sep, se exhibirá la diversidad del cine mexicano.



Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) August 8, 2023

La nueva Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional de las Artes contará con:

12 salas de exhibición, tres de ellas tendrán un sistema para proyectar películas en 3D y capacidad para mil 309 personas

Durante la semana de inauguración las funciones serán gratuitas.

En esta nueva semana de exhibición se podrán ver películas dedicadas al cine mexicano.

Del 15 de agosto al 15 de septiembre se celebrará el “Mes del Cine Mexicano”.

“Celebramos este día, que es el 15 de agosto, el “Día del cine mexicano” con una apertura”. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

Una dedicatoria al cine mexicano y el festejo incluye un homenaje a la actriz, María Rojo.

“La programación que está aquí tiene un homenaje central que es a la actriz María Rojo, el 15 de agosto además es su cumpleaños y desde hace unos meses aceptó ser la persona homenajeada en este mes de celebración del cine mexicano“. María Novaro, directora, IMCINE.

Cineteca Nacional de las Artes. FOTO: Cuartoscuro

Primera función en la Cineteca

La función inaugural será “Idilio” y la cartelera incluirá películas como “Rojo Amanecer”, “María de mi Corazón”, “Mi no lugar” y “Home Is Somewhere Else”.

También habrá funciones al aire libre y una oferta variada.

“Necesitamos un espacio que privilegia este cine, con los estrenos internacionales, los ciclos, los festivales a los que ustedes están ya acostumbrados, entonces crecemos, no repetimos”. Alejandro Pelayo, director General, Cineteca Nacional.

La Cineteca Nacional de las Artes abrirá diario a las 10:00 horas, el costo del boleto general será de 60 pesos.