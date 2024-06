Cineteca Nacional proyecta documental “Acteal: Barbarie y Memoria”

En la Cineteca Nacional se presentó el documental “Acteal: Barbarie y Memoria”, como parte de la reparación del daño del Estado mexicano a las víctimas de la masacre.

La herida no se ha cerrado, aseguran testimonios.



En su lengua original, indígenas tzotsiles sobrevivientes de los hechos del 22 de diciembre de 1997 en el campamento de desplazados de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, relatan el asesinato de 45 de los suyos, entre ellos mujeres embarazadas y niños.



El documental denuncia que a casi 27 años de distancia no hay culpables, ni materiales ni intelectuales.



Manuel Méndez Pasciencia, un sobreviviente, señaló que su lucha busca que estos hechos no se repitan.

“… Por eso tuvimos que acudir a las instancias internacionales de Derechos Humanos para que esto no vuelva a pasar…” Manuel Méndez Pasciencia | Representante organización Las Abejas de Acteal, Chiapas



Representantes de la organización civil Las Abejas de Acteal pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a la brevedad, publique el informe correspondiente al caso.



También hicieron un exhorto a las autoridades mexicanas.

“… Exhortamos al gobierno mexicano a no ser cómplices de los autores intelectuales del crimen de Estado cometido hace más de 26 años…” Patrocinio Hernández Gómez | Vocero organización Las Abejas de Acteal, Chiapas



El documental “Acteal: Barbarie y Memoria”, fue dirigido y producido por María de Lourdes Rasso y Héctor Ortega



Estará alojado en las redes sociales de la Secretaría de Gobernación.