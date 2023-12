Homenajearán a Cristina Pacheco en Bellas Artes

El mejor homenaje que se le puede realizar a Cristina Pacheco es no olvidarla, afirmó su hija Laura Emilia desde la funeraria donde se realizó la ceremonia de velación; ahí, frente algunos medios de comunicación, reveló cuál fue uno de los últimos deseos de la reconocida comunicadora.

“Es una mujer absoluta de letras, en ese sentido yo no me imagino a alguien, por eso aunque parezca un término común llamarle irrepetible, alguien que durante más de cuatro décadas colabore periodísticamente todas las semanas y, además, realice un programa que es citado de manera indispensable en toda la reflexión sobre el siglo XX”.

“Sí, vamos a hacer un homenaje el próximo año en el Palacio de Bellas Artes, pero hay que darle su tiempo al duelo, hay que darle su tiempo a que se transite por ese dolor que es un dolor que no se puede dimensionar cuando uno está fuera, entonces el instituto es muy respetuoso del sentir y de latir del corazón de la familia…”

El homenaje póstumo para Cristina Pacheco será para el próximo año, confirmó la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez y, aunque todavía no hay fecha, se reveló que será en el Palacio de Bellas Artes luego de que la familia de la periodista se tome el tiempo para llevar en la intimidad su duelo.

A una funeraria del sur de la Ciudad de México (CDMX) acudieron familiares y amigos para despedirse de este ícono de la cultura nacional, que falleció el jueves 21 de diciembre a causa de cáncer.

“Lo que nos pidió a mi hermana y a mí es que la dejáramos en un lugar donde hubiera calor, a ella le gustaba el calor, el sol, no playa, porque a ella no le gustaba, sol y donde creciera algo, donde creciera plantas o árboles, no sé dónde todavía, pero eso fue lo que nos pidió: calor”.

Laura Emilia, hija de Cristina Pacheco.