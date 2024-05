Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, gana el Premio Pulitzer por “El invencible verano de Liliana”

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Foto: Cuartoscuro

La escritora mexicana Cristiana Rivera Garza ganó el Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias y Autobiografías por su libro “El invencible verano de Liliana”.

La novela publicada por Hogarth Books y Random House es un relato sobre el feminicidio de su hermana, ocurrido en 1990.

“El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años,estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos,del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que, claro que sí, al patriarcado lo vamos a tirar”, se detalla en el libro.

Ver más pic.twitter.com/bfJuhT7JZJ — Cristina Rivera Garza (@criveragarza) October 10, 2023

El Premio Pulitzer es uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito de las letras y el periodismo en los Estados Unidos.

Los Premios Pulitzer fueron establecidos por Joseph Pulitzer, un periodista y editor de periódicos húngaro-estadunidense, quien dejó dinero a la Universidad de Columbia tras su muerte en 1911.

Una parte de su legado se utilizó para fundar la Escuela de Periodismo en 1912 y establecer los Premios Pulitzer, que se otorgaron por primera vez en 1917.

¿Quién es Cristina Rivera Garza?

Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, México en 1964. Se graduó en la UNAM en Sociología y doctoró en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston.

Fue profesora asociada de historia mexicana en la Universidad Estatal de San Diego (1997-2000), profesora del Departamento de Comunicación y Humanidades y Co-directora de la Cátedra de Humanidades del ITESM campus Toluca (2004-2008) y actualmente es profesora de Escritura Creativa en el Departamento de Literatura de Universidad de California en San Diego.

Sus investigaciones de corte histórico sobre las definiciones populares de la locura y la historia de la psiquiatría en México a inicios del siglo XX han aparecido en las revistas Hispanic American Historical Review, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, entre otras en Inglaterra, Argentina y los Estados Unidos.

Entre sus obras se encuentran las novelas “Desconocer”, “Nadie me verá llorar”, “Lo anterior” y “Cruzar el Atlántico con los ojos vendados”, además de relatos, poesía y antologías.

A lo largo de su carrera ha ganado los siguientes premios: