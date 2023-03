Cristopher Rogel, el ganador del World Press Photo 2023: “espero que volteen a ver el problema”

Cristopher Rogel, ganador del World Press Photo 2023. Foto: Cristopher Rogel

Cristopher Rogel Blanquet, el fotógrafo mexicano que este miércoles ganó el premio en la categoría de Proyectos a Largo Plazo del prestigiado galardón World Press Photo 2023 por su fotorreportaje titulado “Hermoso veneno”, donde documentó las consecuencias a la salud de los habitantes de Villa Guerrero en Estado de México por el uso de agroquímicos en el cultivo de flores, dijo que “espera que las autoridades volteen a ver el problema”.

En entrevista con Unotv.com, Cristopher Rogel señaló que su trabajo “pretende evidenciar un problema de salud pública, pero que es responsabilidad de las autoridades regular el uso de los agroquímicos”.

“Ojalá el gobierno haga algo. Me esperaría que pongan atención al tema. Que al menos ahora con este boom mediático, el gobierno diga ok, pues vamos a ver qué está pasando allá”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

“Hermoso veneno” de Cristopher Rogel Blanquet. | Foto: Cristopher Rogel Blanquet.

Y es que, a partir de la historia de Sebastián, un joven afectado por el uso de agroquímicos y otros habitantes de la zona, Rogel Blanquet, documentó con su trabajo fotográfico el problema de salud pública asociado al uso irrestricto de agriquímicos por parte de la industria floriculora en la región de Villa Guerrero, Estado de México, pues sostiene que hay evidencia clínica que relaciona los componentes de pesticidas y fertilizantes con la recurrencia de malformaciones congénitas, linfoma, esterilidad, ceguera degenerativa y cáncer.

“Mi trabajo es mucho de observación, o sea, yo fui a documentar y me enteré de los casos y los empecé a hacer fotográficamente, la parte científica porque yo no soy doctor ni soy químico; me estoy fundamentando en estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México. No es como que yo lo diga, hay estudios que me respaldan”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

Sin embargo, destacó que el problema de los efectos negativos a la salud en los habitantes de esta región mexiquense no es culpa de la actividad de cultivo de flores en sí misma, sino de una falta de regulación pública.

“Las personas que se dedican al cultivo de flor que son como cualquier persona de campo, que se dedica a trabajar, que es luchona, que se para todos los días para llevar sustento a la casa, no lo hacen con una malicia. Al final, ellos hacen eso porque es lo que les toca hacer y porque es una industria que da de comer a miles de familias. Villa Guerrero se mantiene por la flor, el problema no es la actividad y es algo importante que a mí me gusta enfatizar” Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

Por ello, señaló que “es responsabilidad de las autoridades, tal vez, implementar una clínica para que dé atención y terapia a las personas que ya están ahí con esos padecimientos, pero también capacitar con las nuevas, con técnicas más amigables de cultivo para que ya no existan nuevas generaciones de personas con problemas congénitos, porque las va a ver”.

“Si esto sigue igual, mañana va a haber otro Sebastián, va a haber otra carmelita, va a haber otro Gael, porque él, pues al final, la comunidad sigue sus dinámicas y en las dinámicas es dejar descendencia y eso seguirá ocurriendo si las autoridades no empiezan a hacer algo”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

No obstante, el mexicano ganador del World Press Photo 2023 aseguró que “no se trata de una cuestión de confrontar, al final el problema ahí está”, sino de que “el gobierno diga: ‘bueno, vamos de entrada a conocer cómo está el tema, a aceptarlo y entonces que haya políticas públicas tanto de la cuestión médica como a lo mejor de regulación de los agroquímicos, porque está prohibido”.

“En algunos países más desarrollados que México están prohibidos [los agroquímicos] aquí en México no, entonces si a partir de este trabajo las dependencias competentes tal vez prohíben y regulan, pues eso sería un cambio, y algo que entonces como periodista me daría satisfacción porque a partir de mi trabajo se generó un cambio para bien en la región, eso es eso es lo que esperaría de este trabajo”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

La historia detrás de “Hermoso Veneno” el proyecto ganador de Cristopher Rogel

El proyecto “Hermoso Veneno” o “Beatiful Poison” en inglés, con el que Cristopher Rogel Blanquet ganó la categoría de Proyectos a Largo Plazo en el World Press Photo 2023, nació aproximadamente hace 20 años con su padre.

“El proyecto nació hace como 20 años con mi papá. El conocía una persona que se dedicaba a fumigar flor y él hacía comentarios de que a lo mejor podía tener problemas porque llevaba prácticamente toda su vida fumigando y esa idea se quedó conmigo muchos años y fue hasta hace tres que empecé este proyecto por recomendaciones de una editora para ver cómo era mi trabajo”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

Cristopher cuentó que debido a la pandemia de COVID-19 su trabajo se vio suspendido, sin embargo, “sentía que no era correcto abandonar la historia porque era importante y entonces yo continué mi trabajo de manera independiente, o sea, para ningún medio, simplemente con el interés de hacerlo y eso me llevó a tener esta serie fotográfica”.

Para lograrlo, el mexicano ganador del World Press Photo 2023 tuvo que contactar a la familia de Sebastián, un joven de 18 años con afectaciones por el uso de agroquímicos, y quien es el protagonista de la foto de portada de su proyecto.

“Llegué con doña Petra que es la mamá de Sebastián y le conté lo que quería hacer, yo siempre fui honesto, para que no sintieran que quería entrar con engaños, y doña Petra fue muy accesible conmigo me abrió las puertas de su casa”, narró Rogel Blanquet.

“La foto de portada que es de Sebastián bañándose fue de las primeras fotos que hice, o sea, me tuvo tanta confianza que los primeros días me dijo es que a Sebastián lo baña su papá y lo tiene que cargar. Yo no entendía cómo le hacían para bañarlo y me dice, ‘sí lo carga, ¿quieres ver?’ y así fue como salió esta foto, que es súper íntima, que en otros contextos tal vez me hubiera tardado más tiempo en conseguirla”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

Foto: Cristopher Rogel Blanquet.

Si bien, la historia de Sebastián y los afectados por los agroquímicos en la región de Villa Guerrero ya es conocida gracias al trabajo de Cristopher Rogel Blanquet tras haber sido galardonada por el World Press Photo 2023, el proyecto aún no está concluido.

“A este proyecto le quedan dos años todavía no lo termino. Yo soy parte del Sistema Nacional de Creadores con este proyecto y me falta éste y el siguiente, pero hablando de este proyecto, pues yo lo vería como un libro, en su momento veré cómo lo materializo porque sé que no es fácil hacer un libro”. Cristopher Rogel Blanquet, fotoperiodista ganador del World Press Photo 2023

“Hermoso veneno” de Cristopher Rogel Blanquet. | Foto: Cristopher Rogel Blanquet.

Y asegura, que aunque agradece el reconocimiento a su trabajo, también admite que “es una responsabilidad muy grande el abordar temas que conllevan a un problema de salud pública, porque tampoco es como para celebrar que existen esas cosas, entonces hay que tenerlo siempre con mesura”.

“Está la emoción de haber obtenido este reconocimiento, pero por la otra pues ser más sensato y más sobrio, de que al final estamos contando una historia que no tendría por qué ocurrir. O sea, no tendría que haber personas con problemas de salud por el uso de agroquímicos”, dijo.