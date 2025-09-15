¿Cuál es el pasado de Miguel Hidalgo y cuál fue su papel en el Grito de Independencia?

GENERANDO AUDIO...

Cura Miguel Hidalgo. Foto: Getty

El cura Miguel Hidalgo es una de las figuras que más destacaron durante el famoso Grito de Independencia, así lo refieren los libros de historia y de enseñanza en nuestro país.

Pero, ¿cuál era su pasado antes de llegar a México y cuál fue el papel que jugó durante aquella noche en Guanajuato? El historiador Francisco Martín Moreno habló de esto en una entrevista para los micrófonos de “A las nueve en uno, con Pablo Valdés y Juan Rivas”.

El perfil del cura Hidalgo

“Era un experto en Moliere, era un hombre muy estudioso de la ilustración francesa, sabía mucho, hacía obras de teatro, cultivaba la vid, cultivaba, tenía producía vino, producía aceite de oliva, producía también gusanos de para producir seda. Era un hombre que estaba sumamente bien informado.” Francisco Martín Moreno, historiador

¿Qué era del cura Miguel Hidalgo antes de llegar a México?

Antes de venir a México, el cura Miguel Hidalgo era rector de la Universidad Nicolaita, y durante la noche solía ver a Manuela Paredes. Ambos sostuvieron una relación amorosa y como resultado de eso tuvieron dos hijas.

Un cura no podía tener familia

El historiador Francisco Martín Moreno comentó que un cura no podía tener familia, y mucho menos una amante, por lo que al descubrirse dicha situación lo destituyeron. Tiempo después terminó en México.

¿Qué papel jugó Miguel Hidalgo durante el “grito” de independencia?

De acuerdo con el historiador, el cura Miguel Hidalgo en realidad no estaba preparado y lo tomaron por sorpresa. Todo con un toque se precipitación:

“No estaba totalmente preparado, porque descubren antes de tiempo el movimiento, lo descubre el corregidor, el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, y le avisan a Allende, y Allende es el que le dice Hidalgo.” Francisco Martín Moreno, historiador

¿Qué gritó Miguel Hidalgo?

Cuando tradicionalmente se escuchan las campanas en nuestro país para celebrar el Día de la Independencia se escucha el tradicional “Viva México”, pero el historiador señaló que el cura Hidalgo gritó algo más:

“Hidalgo grita, ‘¡Viva México, mueran los malos gobiernos, viva Fernando VII, rey de España.’ ¿Cómo es posible que si estábamos rompiendo con España, diga el cura Hidalgo, ‘¡Viva Fernando VII, rey de España, muera los malos gobiernos’.” Francisco Martín Moreno, historiador

¿El inicio por la independencia mexicana, es contradictorio?

El historiador señaló que sí hay versiones que indican que el cura Hidalgo sí gritó “Viva México”, pero lo que llamó la atención es que hablara bien del rey de España:

“Estás rompiendo con España porque quieres un independizarte, no puedes decir, ‘Viva el que nos tiene sometidos.’ Y sin embargo, él grita, ‘¡Viva Fernando VII’ y claro, es una contradicción tremenda y así inicia el movimiento.” Francisco Martín Moreno, historiador

El historiador señaló que Ayende e Hidalgo tenían todo planeado y tenían sus tiempos, pero al descubrirse el plan comenzó un poco la precipitación.

¿Cuál fue su papel de ambos?

Miguel Hidalgo era una persona de mucho conocimiento, al tiempo que Ayende estaba formado en academias militares. Con ello, el historiador señaló que el cura se encargó del movimiento popular y en una semana logró reunir a 70 mil personas y poco a poco fue tomando fuerza, dejando de lado el perfil militar que aportaba Ayende. Así poco a poco fueron creciendo las rencillas entre Ayende e Hidalgo, a tal grado que se pensó envenenar al cura.

Todo esto y más, puede verlo en la entrevista completa aquí: