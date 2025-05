GENERANDO AUDIO...

Papa León XIV. | Foto: AFP.

Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo Papa y líder de la Iglesia católica, y llevará el nombre de León XIV. La noticia llegó en el segundo día del cónclave, después de que resultara electo por más de una centena de cardenales y la chimenea de la Capilla Sixtina emitiera el tradicional humo blanco.

Robert Francis Prevost tiene 69 años, nació en Chicago en 1955, pero también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo emérito de Chiclayo. El 267º pontífice de la Iglesia católica será el primer Papa llamado León desde 1903; llega al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana.

Éstos son cinco datos que debes conocer del Papa León XIV

Es “el menos estadounidense de los estadounidenses”

Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y asistió a un seminario menor de la Orden de San Agustín en San Luis. Pasó un tercio de su vida en Estados Unidos, pero el resto ha estado entre Europa y América Latina, una de las periferias del mundo de donde también era el Papa Francisco.

De hecho, el diario italiano La Repubblica lo llamó “el menos estadounidense de los estadounidenses” por la moderación de sus palabras.

Es arzobispo emérito de Chiclayo, una región localizada a unos 750 km al norte de Lima. El Papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Posteriormente, dejó Perú para sumarse al gobierno vaticano, donde dirigió el importante dicasterio para los Obispos, que tiene la destacada función de aconsejar al Papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia.

Matemático, políglota y abogado

Asistió a un seminario menor de la Orden de San Agustín en San Luis como novicio. Pero también se graduó como matemático de la Universidad Villanova en Filadelfia.

Además, tiene una maestría de la Unión Teológica Católica de Chicago y un doctorado en Derecho Eclesiástico del Colegio Pontificio de Santo Tomás de Aquino en Roma.

León XIV también es un reconocido políglota, habla inglés, español, portugués, francés e italiano.

Reservado pero con humor irónico

El reverendo Mark Francis, amigo de Prevost desde la década de 1970, dijo a la agencia de noticias Reuters que “siempre fue amable y cálido”, además de que “tiene un sentido del humor irónico”, aunque aclaró que “no es alguien que buscara ser el centro de atención“.

Por su parte, Jesús León Ángeles, coordinador de un grupo católico en Chiclayo que conoce a Prevost desde 2018, ha dicho que es una persona “muy sencilla” que se desvivía por ayudar a los demás.

Tenista aficionado

Durante una entrevista con la Orden Agustiniana, en el portal augustinianorder.org, Prevost dijo que se considera “un tenista aficionado”, aunque señaló que “desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora”.

Lector, viajero y amigo

El nuevo Papa León XIV es también un ávido lector que a la vez disfruta de dar largos paseos y viajar conociendo y disfrutando de lugares nuevos y diversos.

“Disfruto relajándome con amigos y conociendo a una gran variedad de personas. Cada persona puede enriquecer enormemente nuestras vidas”, dijo el hoy Sumo Pontífice.